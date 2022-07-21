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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему Запад не будет тестировать оружие на Украине

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Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 20 июля/ Радио Sputnik. Западные оружейные компании не будут тестировать свои новейшие разработки на Украине из-за вероятности того, что российские войска захватят такие образцы в качестве трофеев для дальнейшего изучения, считает военный эксперт Алексей Леонков.

"Такого рода разработки не зря ведутся на полигонах в режиме секретности. То есть никто эту секретность снимать не будет, чтобы удовлетворить его (Резникова, – ред.) хотелки, потому что все понимают, что перспективные образцы вооружений, это всегда должен быть некий фактор внезапности для противника", – приводит фрагмент его заявления РИА Новости.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что страна стала "испытательным полигоном" и пригласил Запад протестировать в ходе боевых действий против РФ свои новейшие разработки.

"Все, что они начнут испытывать в зоне боевых действий, либо будет уничтожено, либо попадет к нам в качестве трофеев и будет изучено. И тогда вся эта секретность, все разработки потеряют свою ценность", – добавил Леонков.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США призвали страны Запада уточнить, какое именно оружие необходимо Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
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