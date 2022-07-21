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Военное обозрение

Партия 120-мм миномётов 2Б11 с колёсным ходом поступила на вооружение российской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Партия 120-мм минометов 2Б11 с колесным ходом поступила на вооружение российской армии. Как сообщил "Уралвагонзавод" в своем ТГ-канале, минометы отгрузило ЦНИИ "Буревестник", входящее в состав УВЗ.

Согласно сообщению, партия минометов 2Б11 калибра 120 мм уже отправилась в войска. Количество переданного оружия не сообщается, поставка проведена в рамках выполнения гособоронзаказа. Подчеркивается, что миномет 2Б11 является одним из лучших образцов минометного вооружения в мире, стоит на вооружении российской армии и пользуется большим спросом на экспортном рынке. Не исключается, что часть минометов уже в ближайшее время будет отправлена в зону специальной военной операции на Украине.

В боевых условиях неоспоримыми преимуществами миномета 2Б11 являются усовершенствованная плита кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы

- говорится в сообщении.

120-мм миномет 2Б11 предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. Для стрельбы применяются выстрелы с осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами. Перевод в боевое положение 1,5-2 минуты. Максимальная дальность стрельбы - 7100 м, скорострельность - 15 выстрелов в минуту, расчет - 5 человек. Масса миномета 2Б11 - 230 кг, миномета с колесным ходом 2Л81 в походном положении - 357 кг.

Отмечается, что в этом году на международных армейских играх "Арми-2022" минометы 2Б11 будут задействованы в конкурсе "Мастера артиллерийского огня".

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Страны
Украина
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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