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РИА Новости

Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике, опубликованном Минобороны РФ.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ми-28 пунктов управления, батарей РСЗО и бронированной техники войск Украины. В частности, демонстрируется нанесение удара с помощью 122-мм неуправляемых авиационных ракет С-13. В вылетах также участвовали вертолеты Ми-8 и Ми-35.

"Здесь на Ми-28 обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет… Мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью", - сказал командир экипажа Ми-28 Николай.

В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению украинской бронетехники и объектов военной инфраструктуры, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

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