Чехия заявляет о планах закупить американские истребители пятого поколения F-35

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Еще одна европейская страна готовится закупить американские истребители пятого поколения F-35. Речь идет о Чехии, которая не намерена отставать в вооружениях от других стран, использующих "передовые технологии".

По информации чешских СМИ, в планах властей республики закупить у США 24 истребителя F-35, однако окончательное решение пока не принято. Отмечается, что у планов закупки имеются и противники, поэтому интенсивные дискуссии на эту тему велись не одну неделю, решение будет объявлено на днях.

В компании Lockheed Martin только приветствуют выбор Праги заявляя, что уже девять европейских стран выбрали F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС, поэтому и чешским пилотам необходимо перейти на общую платформу.

Что касается данных, то я бы только добавил, что девять стран НАТО уже выбрали самолеты F-35, так что Чехии как одной из стран НАТО было бы абсолютно выгодно летать на общей платформе с партнерами

- вице-президент американской компании Lockheed Martin Рэнди Ховард.

В какую сумму обойдутся чехам американские истребители пока сказать трудно, поскольку никаких договоренностей между США и Чехией в отношении F-35 нет. Чехам только предстоит договориться о возможном контракте.

Ранее о закупке американских истребителей заявила Финляндия, подписав 11 февраля 2022 года контракт на 64 истребителя Lockheed Martin F-35А Lightning II в варианте Block 4. Поставки пройдут по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), первые самолеты финны получат в 2025 году, окончание поставок запланировано на 2030 год. Новые F-35A должны заменить в ВВС Финляндии 62 истребителя Boeing F/A-18C/D Hornet. Полностью весь контракт на самолеты, включая вооружение, обслуживание, обучение и т.д. обойдется Хельсинки в 10 млрд. евро.