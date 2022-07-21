Войти
ЦАМТО

США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине

359
0
0
Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

ЦАМТО, 21 июля. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Этот пакет будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и артиллерии", – цитирует "РИА Новости" Д.Кирби.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
19.07.2022
В России назвали недостаток украинских HIMARS
13.06.2022
Проблемы с поставками Украине обещанного немецкого вооружения
07.06.2022
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
06.06.2022
Беспредел возможностей, реактивная истерика, «Терминатор» в помощь
03.06.2022
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS
02.06.2022
«Американские HIMARS станут первой целью для России на Украине»
14.09.2018
Как ожидается, Польша на следующей неделе объявит о покупке в США 56 РСЗО HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 06:40
  • 29318
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 04:43
  • 2
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 21.07 04:35
  • 2
Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел
  • 21.07 03:01
  • 9
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 21.07 01:22
  • 2
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 20.07 15:22
  • 153
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS