США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине

ЦАМТО, 21 июля. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Этот пакет будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и артиллерии", – цитирует "РИА Новости" Д.Кирби.