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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" продемонстрировали более 30 новейших разработок

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 20 июля. В рамках проведения комплекса совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны РФ развернута тематическая экспозиция коллективных проектов технополиса "ЭРА", резидентов военного иннограда, специалистов научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

На специализированной выставке представлено более 30 инновационных проектов и разработок в области робототехники и мехатроники, биотехнических систем и технологий, перспективных измерительных комплексов и систем зондирования, искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий.

Гостям и участникам мероприятий представлен автоматизированный комплекс акустических испытаний, предназначенный для автоматизации испытаний устойчивости аппаратуры к воздействию акустического шума, проверки разборчивости и распознавания речи в условиях акустической зашумленности.

Молодые ученые продемонстрировали учебно-тренировочный комплекс по уничтожению беспилотных летательных аппаратов. Тренажер предназначен для отработки личным составом навыков поражения малых БЛА из стрелкового оружия. Комплекс состоит из устройства имитации выстрела, дрона-мишени и наземного пункта управления, с возможностью отображения информации о полете и поражении мишени в реальном времени. Преимуществом проекта является возможность его многоразового применения, достигнутое за счет цифровизации тренировочного процесса. Нажатие спускового крючка сопровождается излучением лазера, холостые патроны имитируют отдачу оружия, а все данные выводятся руководителю занятия на экран.

Внимание специалистов привлек программно-аппаратный комплекс для автоматизированного проведения деградационнных испытаний линеек лазерных диодов. Комплекс представляет собой установку с программным обеспечением, позволяющим проводить испытания практически без участия оператора, контролировать параметры, а также при отклонении характеристик от контрольных обеспечивает защиту модуля посредством отключения их от питания. Уникальность комплекса обуславливается использованием блока контроля, который проверяет характеристики модуля на всем цикле испытаний.

Особое внимание организаторы выставки уделили демонстрации достижений в области медицины.

Отобранные образцы прошли всестороннюю экспертную оценку на предмет новизны, степени завершенности и будут представлены широкой общественности на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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