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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" презентовали виртуальные тренажерные системы

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Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра"
Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра".
Источник изображения: Максим Кисляков /

ЦАМТО, 20 июля. На выставочном стенде, развернутом в рамках проведения комплекса совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны РФ, представлена разработка компьютерной программы виртуальной реальности для обучения и подготовки специалистов войск РХБ защиты.

Проект является результатом совместной деятельности военнослужащих научных рот технополиса "ЭРА" и участника военного иннограда по направлению сквозные технологии виртуальной реальности в развитии тренажеров обучения личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основной целью проекта является создание программно-аппаратных комплексов системы взаимодействия с виртуальными объектами на основе устройств виртуальной реальности, а также программного обеспечения, позволяющего пользователю взаимодействовать с виртуальными аналогами реальных объектов.

Созданный тренажер, состоящий из разработанных материалов дистанционного обучения и тренажера с модулем виртуальной реальности, позволяет формировать первичные навыки, проверять знания с помощью автоматизированной системы контроля знаний, а также поддерживать квалификацию у опытных специалистов.

Как отмечают создатели разработки, новизной проекта является максимальное погружение в процесс работы благодаря полной реалистичности, а также возможность командного взаимодействия в режиме "мульти плеер", а также обновления программного обеспечения и развитие дополнительных модулей в тренажере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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