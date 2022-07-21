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Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»

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Неустрашимый
Сторожевой корабль «Неустрашимый».
Источник изображения: Эдуард Молчанов / ТАСС

Сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Кинжал» в ходе морских испытаний. Корабль Балтийского флота модернизировали на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В рамках проведения этапа испытаний после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" успешно выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтийского флота», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что экипаж задействовал комплекс «Кинжал», который способен обеспечить защиту корабля при нападении различных воздушных средств с различных направлений и высот. В ходе испытаний экипаж поразил имитированную воздушную цель.

«После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей», — добавили в пресс-службе.

В мае стало известно, что Балтийский флот получит два малых ракетных корабля проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

В апреле ПСЗ завершил плановый ремонт сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб», который предназначен для поиска и слежения за подводными лодками.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Кинжал ЗРК
Ярослав Мудрый
Проекты
11540 Ястреб
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
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