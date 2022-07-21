ВМС США назвали Конгрессу необходимое для американского флота количество кораблей

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Военно-морские силы США представили Конгрессу США отчет о потребностях флота в кораблях. В соответствии с документом, американский флот нуждается в 373 кораблях. Это на 75 кораблей больше, чем есть сейчас в распоряжении ВМС. Основная часть информации, переданной Конгрессу, засекречена. Исключение – сводка о структуре сил американского флота.

Новый отчет является последним с 2016 года. Между тем, еще в феврале текущего года ВМС представили долгосрочный план кораблестроения, в котором на 2052 год были предложены три различных варианта, в зависимости от количества ресурсов, выделяемых службе. Первый вариант предусматривает наличие 316 кораблей к 2052 финансовому году, второй - 327 кораблей к 2052 финансовому году, а третий - 367 кораблей.

Помимо традиционных боевых кораблей, в распоряжение ВМС должны поступить новые беспилотные платформы, которые, как считают в службе, должны значительно увеличить боевой потенциал американского флота. С таким пополнением ВМС могут увеличить количество кораблей и боевых платформ до 500 корпусов и более. Об этом заявил начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей в выступлении на конференции WEST 2022, организованной совместно AFCEA и Военно-морским институтом США.

Главными противниками для ВМС США, согласно отчету, остаются Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и Россия в Европе. Более подробную информацию по противодействию потенциальным противникам Военно-морские силы не рассекречивают. Но наращивание количества кораблей, безусловно, связано со стремлением США более уверенно чувствовать себя в случае противостояния с Китаем и Россией в Мировом океане.

Кроме того, ожидается, что в течение последнего полугодия 2022 года ВМС США завершат аналитическую работу по исследованию изменений структуры сил и приведение их в соответствие со Стратегией национальной обороны США 2022 года.