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Шойгу дал указание группировке «Запад» уничтожать беспилотники на границе с РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции по защите Донбасса, и дал указания по уничтожению беспилотников над приграничными с Россией районами. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Минобороны РФ.


«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поручение дано по итогам доклада командующего группировкой «Запад» генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о текущей обстановке на приграничных территориях.

В понедельник, 18 июля, министр обороны России дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника и дальнобойных орудий, из которых ведутся обстрелы Донбасса, а также поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

Ранее, 16 июля Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Тогда глава Минобороны отдал приказ ВС РФ нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинских войск наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

Это была вторая по счету подобная инспекция министра обороны. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в спецоперации, Минобороны РФ сообщило 26 июня.


Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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