Последняя «Акула» российского флота выведена из боевого состава

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Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула", являющийся самой большой атомной подлодкой, выведен из боевого состава ВМФ РФ. Как сообщил источник в российском ОПК, последняя остававшаяся в составе российского флота "Акула" будет утилизирована.

Появилась информация о дальнейшей судьбе АПЛ проекта 941УМ "Дмитрий Донской". О списании субмарины начали говорить уже давно, в прошлом году сообщалось, что после закладки двух новых АПРКСН проекта "Борей-А", одна из которых получит имя "Дмитрий Донской", последняя "Акула" останется просто номерной подлодкой ТК-208 и будет использоваться для испытаний вооружения. Также заявлялось, что подлодка прослужит в качестве номерной еще три-четыре года до полной выработки ядерного топлива, после чего и будет решаться вопрос о ее списании и дальнейшей утилизации. Восстановление подлодки было названо слишком затратным и нецелесообразным.

Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации

- приводит РИА Новости слова источника.

Отметим, что информация неофициальная, Министерство обороны по данному факту никаких заявлений пока не делало.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава".

На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" в боевом составе ВМФ РФ. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.