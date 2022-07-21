В Белом доме анонсировали отправку на Украину дополнительной партии РСЗО HIMARS

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Новая партия установок реактивного огня HIMARS и боеприпасов для них войдет в очередной пакет военной помощи, указ о выделении которой Байден подпишет на этой неделе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Кирби выступил на очередном брифинге, где анонсировал скорую отправку Киеву дополнительной партии РСЗО HIMARS, а также боеприпасов для них. При этом он не стал уточнять, какие именно снаряды намерены отправить американцы на Украину, просто констатировал сам факт отправки. Хотя в самом Киеве уже ходят слухи, что США намерены отправить или уже отправили на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения до 300-т километров.

Также представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные "эффективно" используют американские системы, чтобы "изменить ситуацию на поле боя". Не исключено, что такой "эффективности" они добились только из-за того, что операторами там выступают американские военнослужащие, а не наспех обученные украинские военные.

Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины (...) включит в себя еще системы HIMARS (...) дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды

- заявил Кирби.

Как ранее сообщалось, всего США отправили на Украину восемь РСЗО HIMARS, из которых три уже уничтожены, согласно сообщениям российского Минобороны. В дополнительную партию должны войти еще четыре установки, именно о таком количестве РСЗО для ВСУ ранее заявляли в Пентагоне. Также по три РСЗО M270 должны поставить Великобритания и Германия, первая установка Киевом уже получена.