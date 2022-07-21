В Белом доме анонсировали отправку на Украину дополнительной партии РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru
Новая партия установок реактивного огня HIMARS и боеприпасов для них войдет в очередной пакет военной помощи, указ о выделении которой Байден подпишет на этой неделе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби выступил на очередном брифинге, где анонсировал скорую отправку Киеву дополнительной партии РСЗО HIMARS, а также боеприпасов для них. При этом он не стал уточнять, какие именно снаряды намерены отправить американцы на Украину, просто констатировал сам факт отправки. Хотя в самом Киеве уже ходят слухи, что США намерены отправить или уже отправили на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения до 300-т километров.
Также представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные "эффективно" используют американские системы, чтобы "изменить ситуацию на поле боя". Не исключено, что такой "эффективности" они добились только из-за того, что операторами там выступают американские военнослужащие, а не наспех обученные украинские военные.
- заявил Кирби.
Как ранее сообщалось, всего США отправили на Украину восемь РСЗО HIMARS, из которых три уже уничтожены, согласно сообщениям российского Минобороны. В дополнительную партию должны войти еще четыре установки, именно о таком количестве РСЗО для ВСУ ранее заявляли в Пентагоне. Также по три РСЗО M270 должны поставить Великобритания и Германия, первая установка Киевом уже получена.