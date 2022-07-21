Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

Самая большая в мире атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» вышла из боевого состава военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что наименование «Дмитрий Донской» уже перешло другой АПЛ. В честь великого русского князя назвали лодку класса «Борей-А» (проект 955А), которая была заложена в прошлом году на «Севмаше».

АПЛ «Дмитрий Донской» стала частью ВМФ РФ в 1980 году. 22 года спустя субмарину модернизировали для эксплуатации ракеты «Булава». На сегодняшний дет подлодка удерживает мировой рекорд по водоизмещению — 48 тысяч тонн.

8 июля «Севмаш» передал российскому ВМФ «Белгород», первую подлодку-носитель суперторпед «Посейдон». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных мероприятий. Кроме того, судно может быть использовано как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Тогда же завершился первый этап ходовых испытаний подводной лодки «Алроса» Черноморского флота РФ.

28 июня сообщалось, что «Алроса» прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Черное море. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ее ремонта. Отмечалось, что после отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота.