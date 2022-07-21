Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на испытания в море

Второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на заводские испытания в Белое море. Об этом в среду, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» впервые вышла с судоверфи «Севмаша» на заводские ходовые испытания в Белое море. В ходе них будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам», — сказал собеседник агентства.

Однако он не уточнил, сколько могут длиться такие испытания.

Ранее, 20 мая, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Военно-Морской Флот (ВМФ) России в этом году примет в свой состав 20 боевых кораблей.

«Генералиссимус Суворов» и другие корабли 995А придут на смену лодкам проекта 667БДРМ и 667БДР, срок эксплуатации которых подойдет к концу в 2030 году.

До этого, 21 марта, представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ в декабре 2022 года.

Кроме того, как отмечал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, «Суворову» осенью 2022 года предстоит приступить к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний, после чего крейсер пройдет полный цикл государственных испытаний.