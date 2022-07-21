На Западе недооценили российскую экономику. И пожалели

Реальная ценность российской экономики. Почему её изоляция — плохая идея?

Экономика России куда сильнее, чем представляла себе западная общественность, пишет Il Fatto Quotidiano. Автор статьи подчеркивает, что со стороны ЕС было наивно рассчитывать на ее изоляцию без тяжелых последствий для себя самих.

Энрико Граццини (Enrico Grazzini)

Какой сюрприз! Россия — шестая по величине экономика мира, почти догнавшая Германию. В западном публичном дискурсе ее искажённо представляют слабо развитой страной с ВВП и годовым индексом производства ниже, чем у Италии. То есть Россия — бедная страна (хоть и очень вооружённая и, естественно, агрессивная, причем настолько, что обзавелась сотней ядерных боеголовок). Но, как показывают данные Международного валютного фонда, такое представление на деле ложно.

По паритету покупательной способности, если отбросить валютную иллюзию, Китай — страна с наибольшим объемом годового производства, а за ней в порядке убывания следуют США, Индия, Япония, Германия и Россия, за которой идёт Индонезия. В реальном выражении российская экономика сравнима по своим масштабам с мощной Германией. Её ВВП выше, чем у Великобритании, а также Франции и Италии. Ситуация меняется, если говорить о номинальном выражении, то есть когда экономики измеряются долларами по отношению к текущим рыночным ценам. Когда американская валюта ценится выше других, особенно рубля, кажется, что экономика США — крупнейшая в мире, больше даже, чем китайская, а российская экономика — меньше итальянской. Но в реальном выражении (которое и имеет значение) всё не так.

Ещё одной сильной стороной российской экономики является то, что её промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП, в то время как сфера услуг (включающая в себя торговлю, банковский сектор, транспорт, туризм, государственные услуги и т.д.), которая, в целом, меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны, играет меньшую роль по сравнению с другими странами. Фактически третичный сектор составляет 77% американской экономики и 70% экономики ЕС, в то время как в России — только 56,7% ВВП (а в Китае — 53,3%). Промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство имеют для мировой экономики большее значение, чем сфера услуг, хоть последняя и переоценивается в экономической статистике. Россия — один из крупнейших экспортёров нефти, наряду с Саудовской Аравией, и газа.

То же самое относится к товарам первой необходимости: Россия контролирует около 19,5% мирового экспорта зерна и является крупнейшим экспортёром никеля (20,4%) и крупнейшим производителем удобрений, железных полуфабрикатов (18,8%), платины (16,6%) и замороженной рыбы (11,2%). Кроме того, она — крупнейший производитель товаров первой необходимости, и, как и немногие другие страны мира, центральное звено в глобальной производственной цепочке. Отрезать её от мировой торговли — не то же самое, что отрезать Иран или Венесуэлу. Потребуется полная реорганизация мировой экономики и огромные жертвы, на которые не так легко пойти.

То есть Россия — более важная экономика, чем нам говорят СМИ. Более того, ее экономика, какой бы несбалансированной она ни была, точно не относится к плохо управляемым. Пусть Владимир Путин и деспот, жаждущий вернуть России утраченную СССР империю, но он уж точно неглуп, и его нельзя недооценивать ещё и потому, что Россия, как известно, обладает ядерным оружием.

На макроэкономическом уровне у России отличные показатели. Она завершила 2021 год с активным торговым балансом, что стало возможно благодаря экспорту сырья, нефти и газа. Она накопила огромные валютные резервы на 630 миллиардов долларов (в 1,7 раз выше уровня импорта товаров и услуг), большая часть из которых, как мы знаем, заморожена из-за западных санкций. Россия — нетто-кредитор на международном рынке: это значит, что другие страны больше нуждаются в ней, чем она — в других странах. Даже в условиях конфликта торговый баланс страны до сих пор остаётся активным, а стремительный рост цен на чёрное золото и газ гарантируют значительные налоговые поступления. Газпром, а значит и российское правительство — главный акционер компании, — никогда ещё не получали таких больших газовых доходов.

Очевидно, экономическая изоляция России будет иметь серьёзные последствия. Ожидается, что в этом году ее ВВП сократится на 5-10%. Санкции больно ударят не только по ней, но и по Западу, и особенно Европе. Нет никаких гарантий, что санкции возымеют политический эффект на режим Путина. Наоборот, из-за западных вымогательств его позиции могут лишь укрепиться. В конце концов, никогда не стоит недооценивать врага: российская военная доктрина предполагает использование тактического ядерного оружия ограниченной мощности в случае угрозы национальной безопасности. Если НАТО не вмешается в ситуацию с Украиной Зеленского, о полной победе над путинской Россией, вероятно, можно забыть.

Энрико Граццини — журналист, экономический обозреватель