США устроили Украине настоящий ад

Украина оказалась в аду из-за США

Мир обвинил Россию в нарушении международного права, когда она начала спецоперацию на Украине. Но японский эксперт призывает не считать Москву "абсолютным злом" и заявляет, что ад в Восточной Европе устроили США. Они превратили Украину в западный оплот на российской границе и не оставили Путину выбора.

Не следует в одностороннем порядке обвинять Россию, начавшую спецоперацию

После 24 февраля самым важным стал вопрос о том, как выжить человечеству. Сейчас такое время, когда мирная жизнь вмиг может обернуться гибелью человечества.

Россия — это абсолютное зло? Можно ли предотвратить ядерную войну?

В поиске ответов на эти вопросы я обратил внимание на письмо от моего студента из Дальневосточного федерального университета.

Он пишет: "Спецоперация на Украине — это попытка защититься от прямых угроз национальной безопасности, предотвратить расширение НАТО и размещение оружия у своих границ. У России не было другого выбора, кроме как защищать свои границы, суверенитет и родину. Похожий случай произошел в 1962 году, когда СССР разместил ракеты на Кубе. США не потворствовали этому. Почему Россия теперь должна молчаливо наблюдать за размещением войск НАТО у своих границ?"

<…>

Я постоянно думал об этом мнении блестящего студента, разбирающегося в международной ситуации.

Действительно, США были одержимы идеей вступления Украины в НАТО. Они предоставляли ей самое современное оружие.

Еще до начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения (договор о прекращении огня), продолжив активное наступление на пророссийские силы.

Между тем США пошли на уступки по таким вопросам, как размещение ракет средней дальности в Европе, и можно сказать, что Россия одержала дипломатическую победу.

Возможно, вместе с Германией и Францией, которые проявили определенное понимание к претензиям России, можно было предотвратить вступление Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин, вероятно, оправдывает спецоперацию, заявляя, что у него не было другого выбора.

Во время Кубинского кризиса обе стороны пошли на компромисс в последнюю минуту и избежали ядерной войны, и вполне возможно, что дипломатические усилия могли бы привести к компромиссу и на этот раз.

Вместе с тем, если посмотреть текущий кризис с точки зрения исследований международных отношений, то вырисовывается иная картина.

Например, Джон Миршаймер (John Mearsheimer), бывший офицер ВВС США и профессор Чикагского университета, на лекции 16 июня в Институте Европейского университета, подчеркнул следующее: "В нынешнем кризисе виноваты США, игнорировавшие президента Путина, который с 2008 года решительно настаивал на неприемлемости членства Украины в НАТО, и превратившие ее в западный оплот на российской границе. США/НАТО с 2014 года ежегодно обучали по десять тысяч украинских солдат, а в июле 2021 года провели масштабные совместные военные учения с Киевом в Черном море, в ходе которых условным врагом была Россия. После этого он начал быстро двигаться к членству в НАТО.

Загнанный в угол Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию. Существует риск, что она затянется, НАТО примет непосредственное участие в боевых действиях, и начнется ядерная война".

На данный момент Миршаймеру возразить нечем.

Возможно, администрация Путина действительно осознала, что у нее нет другого выхода, кроме военных действий.

<…> Мы должны признать, что живем сейчас в мире, где национальные интересы важнее человеческой жизни.

В 2003 году США, предполагаемый демократический лидер, вторглись в Ирак, солгав, что у него есть оружие массового поражения. Тогда погибло примерно 500 тысяч человек.

Почему против США не были введены санкции за нарушение международного права и убийство президента суверенного государства, и почему на этот раз против России предприняли истеричные меры?

Почему японские СМИ не выставили тогда США абсолютным злом?

Высокомерная и массированная агрессия ученых против кинорежиссера, который в своей поздравительной речи на церемонии посвящения в студенты Токийского университета спросил, является ли Россия абсолютным злом, это — позор.

Я бы хотел, чтобы такие эксперты и политики, которые отрицают окружающих, перечитали письмо моего студента несколько раз.

Если они по-прежнему считают, что правы только они, их можно с уверенностью назвать жертвами западной пропаганды.

Как предотвратить ядерную войну? Если мы не наберемся мужества отказаться от высшей справедливости и не начнем уважать иное мнение, человечество, скорее всего, не выживет.

Премьер-министр Фумио Кисида критикует Россию, заявляя, что спецоперация на Украине — это попытка в одностороннем порядке изменить статус-кво силой и явное нарушение международного права.

Тем не менее именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру.

Они слепо верят в гегемонию либерализма (идею о том, что необходимо любыми средствами распространить по всему миру либеральную демократию американского образца, которая является высшей справедливостью) и продолжают добиваться свержения режимов "государств-изгоев", которые противостоят им.

В конфиденциальном документе госдепартамента США "Япония: постмальтийский блюз", подготовленном вскоре после окончания холодной войны, японская дипломатия высмеивается как устаревшая. В нем очень холодно отзываются о нашей стране.

США легко откажутся от Японии, если решат, что ее вовлечение в войну с Китаем и Россией не отвечает их национальным интересам.

Японии, как автономному и независимому государству, следует критиковать США за авантюрную внешнюю политику, вести диалог со своими соседями — Китаем, Россией и КНДР, а также выступать в качестве нейтрального государства для предотвращения разрушения мира.

Автор: Ивао Осаки — родился в 1980 году в Токио. Политолог. Доктор международных отношений. Выпускник отделения политологии юридического факультета Университета Кэйо. Закончил докторантуру Высшей школы международных отношений Университета Рицумэйкан.

Учился в Санкт-Петербургском государственном университете и Московском университете международных отношений. После работы в качестве приглашенного доцента Дальневосточного федерального университета с сентября 2020 по март 2022 года был доцентом кафедры японоведения Школы региональных и международных исследований Восточного института ДФУ.

Специализируется на российской политике и российско-японских отношениях.