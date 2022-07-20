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ТАСС

Сторожевой корабль Балтфлота "Неустрашимый" выполнил в море стрельбу комплексом "Кинжал"

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Корабль "Неустрашимый" проекта 11540
Корабль "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб").
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

В результате тренировочных испытаний воздушная цель была успешно поражена

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый" при выполнении морских испытаний после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде совершил ракетную стрельбу комплексом "Кинжал", сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В рамках проведения этапа испытаний после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" успешно выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтийского флота", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в боевой стрельбе по воздушной цели задействовали зенитный ракетный комплекс "Кинжал", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении различных воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. По результатам выполнения стрельбы имитированная воздушная цель была успешно поражена.

Уточняется, что ракетная стрельба проводилась в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

"После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется боевой в состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Балтфлота сообщали, что специалисты Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде провели работы по обновлению механической части сторожевого корабля "Неустрашимый". В частности, отремонтировали и вновь установили форсажные двигатели, а также модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы сторожевого корабля.

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