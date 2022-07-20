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Интерфакс-АВН

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

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Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51)
Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51).
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Лондон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В порт финской столицы Хельсинки во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщил 6-й оперативной флот США.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis ("Иджис").

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

В понедельник палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

Ранее, 9 июня, комитет американского сената по международным отношениям одобрил резолюцию, в которой содержался призыв к НАТО в кратчайшие сроки предоставить Финляндии и Швеции членство в альянсе.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

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Страны
США
Финляндия
Швеция
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
SM-2
Иджис
Проекты
NATO
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