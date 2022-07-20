Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным

БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Для внешней политики России вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным, заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Для внешней политики РФ в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным", - сказал Нарышкин в Баку в ходе пресс-конференции. По его словам, взаимодействие спецслужб Азербайджана и России имеет особое значение для мира в регионе.

В Азербайджан директор СВР приехал из Армении, где по итогам встреч с премьером Николом Пашиняном и главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном назвал отношения с армянскими коллегами "доверительными и очень профессиональными".

На пресс-конференции в Баку Нарышкин повторил, что "поездка в Ереван прошла по плану". "Разведывательные подразделения Службы национальной безопасности Республики Армения и сама служба являются нашим партнером. Мы поддерживаем партнерское взаимодействие с Ереваном. История взаимодействия с нашими коллегами из Армении насчитывает многие-многие годы, так же, как с нашими друзьями из Азербайджана", - отметил глава российской разведки.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регион вошли российские миротворцы.