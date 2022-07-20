Путин обошел нефтяное эмбарго. Это только начало

Путин отправил Кубе 700 000 баррелей мазута
Москва находит новые пути сбыта нефти вопреки западному эмбарго, пишет Breitbart. Читатели сайта нисколько не удивлены. По их мнению, Байден просчитался с санкциями.
На прошлой неделе на Кубу прибыл танкер под флагом Либерии с 700 000 баррелями российского мазута, сообщил латиноамериканский новостной сайт Infobae. Таким образом, Москва не только поддерживает коммунистический режим Кубы, но и находит новые пути сбыта нефти вопреки западному эмбарго в ответ на конфликт на Украине, комментирует американский сайт Breitbart.
"14 июля танкер "Суворовский проспект" под флагом Либерии прибыл в кубинский порт Матансас с 700 000 баррелей мазута из российского порта Усть-Луга. Стоимость груза составляет около 70 миллионов долларов по рыночным ценам", — сообщило агентство Рейтер.
Согласно морской базе данных Equasis, судно принадлежит подразделению крупнейшего российского судоходного конгломерата "Совкомфлот", который находится под британскими, канадскими и американскими санкциями и лишился западной страховки.
На сегодняшний день в отношении российской нефти и топлива действуют санкции США и Канады. Вашингтон возглавил финансовую кампанию против российских предприятий и организаций 24 февраля, через несколько часов после начала украинского конфликта. Эмбарго под эгидой США поддержало большинство союзников Америки, а Европа и Великобритания планируют ввести мораторий на импорт российской сырой нефти уже к концу года.
Комментарии читателей:
Dr. Deplorable Catz
А в Европе дела идут из рук вон плохо. Люди просыпаются с лицом удивленного Пикачу и понимают: оказывается, санкции работают в обе стороны.
DanL
Я рад, что народ потихоньку прозревает!
Jim Grogan
Это и есть ваше хваленое "Отстроим заново еще лучше"? Ни тебе нефти, ни газа, ни денег, ни еды, ни будущего.
6268navyvet
Больше смахивает на "Сломаем и побыстрее".
Zigger
Похоже, наш картофельный главком ненавидит нас даже больше, чем русских.
Julia
Интересно, а что русские получат взамен... Может, ракеты, нацеленные на США? Где-то я это уже слышала...
downercow
Они уже пользуются кубинскими портами. Плюс некоторая стабильность и гарантия, что там не случится вторая Шри-Ланка или Панама.
Gaviha
Ждите кубинских солдат на Украине.
Bluewing1940
Между тем бензин в России стоит 1 доллар и 43 цента за галлон. А в США 4 доллара и 78 центов.
Похоже, этот дуралей Джо здорово просчитался с санкциями.
А они разбежались и нас обставили.
jbtutor
А вы, что, ждали, что цены на заправках в России подскочат из-за того, что санкции запретили России экспорт нефтепродуктов за границу? Вы вообще понимаете, как это работает?
Mr. Reality
Может, Байдену смотаться на Кубу и поклянчить у товарищей немного нефти?
Libbuster45
Ребята, это же мазут – солярка. Остаток после переработки нефти. На бензин он не годится. Он идет только на обогрев или как топливо для котлов.
Rusicade
Похоже, эти идиоты из США и НАТО решили начать войну, прострелив себе ногу. Выиграть и проиграть здесь нельзя, поэтому все кончится, когда кто-нибудь отколет настоящую глупость.
Pynkpygmy
Вы вообще врубаетесь, что значит запрет России на страховку? Это значит, что в случае аварии платить за уборку и выплачивать компенсации будет некому. И это по-вашему "зеленая" политика?
JEinCA
Враг моего врага – мой друг. Семена посадила ошибочная внешняя политика Вашингтона против Москвы на протяжении последних 30 лет – вот и пожинайте плоды. Я хочу, чтобы русские победили Новый миропорядок (и дай Бог, чтобы это была победа вроде нашей в холодной войне – без обмена ядерными ударами) и Американская конституционная республика возродилась. А империя пусть умирает. Нам, народу, она не нужна. Более того, она тоже наш враг. И чтобы возродилась прежняя Америка, она должна рухнуть.