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Интерфакс-АВН

Вывод армянских военных из Карабаха завершится в сентябре, заявляют в Ереване

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Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ереван. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Армения выведет подразделения своих вооруженных сил из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в сентябре, заявил в интервью госинформагентству "Арменпресс" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Во время войны ряд частей ВС Армении прибыл на помощь армии обороны Карабаха. После установления режима прекращения огня и размещения в Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из НКР. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре", - сказал он.

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Страны
Армения
Россия
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