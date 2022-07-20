Вывод армянских военных из Карабаха завершится в сентябре, заявляют в Ереване

Ереван. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Армения выведет подразделения своих вооруженных сил из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в сентябре, заявил в интервью госинформагентству "Арменпресс" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Во время войны ряд частей ВС Армении прибыл на помощь армии обороны Карабаха. После установления режима прекращения огня и размещения в Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из НКР. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре", - сказал он.