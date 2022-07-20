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ЦАМТО

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами в Баренцевом море

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: ОАК

ЦАМТО, 19 июля. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации 19 июля выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Продолжительность полета составила более 7 часов.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
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