Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами в Баренцевом море

ЦАМТО, 19 июля. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации 19 июля выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Продолжительность полета составила более 7 часов.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.