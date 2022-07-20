Еврокомиссар Бретон: в ЕС из-за поставок Киеву не хватает артиллерии, ПВО и бронетехники

ЦАМТО, 19 июля. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, артиллерии, систем ПВО и противотанковых систем, а также бронетехники и танков, передает "РИА Новости".

Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Т.Бретона, уязвимым.

"Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", – сказал еврокомиссар, представивший 19 июля предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 млн. евро на ближайшие два года.

Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 млрд. евро, напоминает агентство.