Войти
ЦАМТО

Еврокомиссар Бретон: в ЕС из-за поставок Киеву не хватает артиллерии, ПВО и бронетехники

630
0
0
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Источник изображения: © Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

ЦАМТО, 19 июля. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, артиллерии, систем ПВО и противотанковых систем, а также бронетехники и танков, передает "РИА Новости".

Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Т.Бретона, уязвимым.

"Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", – сказал еврокомиссар, представивший 19 июля предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 млн. евро на ближайшие два года.

Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 млрд. евро, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.07.2022
Этот регион станет новой ареной борьбы НАТО с Россией
01.03.2022
ЕС будет поставлять вооружение Украине, причем не только нелетальное - Боррель
12.03.2021
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
20.08.2019
"Акт гостеприимства": ВВС Швейцарии сопроводили делегацию Путина
14.08.2019
Варшава призвала ЕС усилить борьбу с "российской дезинформацией"
18.12.2017
Названы очаги Третьей мировой войны
17.08.2015
Слава Рабинович: Российский ВПК обречен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 14:46
  • 29298
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 13:09
  • 152
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 11:34
  • 8
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:44
  • 1
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS
  • 19.07 19:22
  • 1
В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного конвертоплана
  • 19.07 18:24
  • 1
Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"