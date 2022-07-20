Румыния рассматривает возможность закупки ДЭПЛ "Скорпен" и вертолетов французского производства

ЦАМТО, 19 июля. Министр обороны Румынии Василе Динку заявил о подписании письма о намерениях, предусматривающего приобретение ДЭПЛ класса "Скорпен" и вертолетов французского производства.

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на информацию, опубликованную 15 июля румынским изданием Bursa, министр обороны Румынии отметил, что Бухарест сделал выводы из происходящего на Украине, поэтому оборонное ведомство в предстоящий период планирует рассмотреть, соответствует ли текущим требованиям принятый Высшим советом национальной обороны два года назад проект "Вооруженные силы 2040".

На данный момент министерство уже начало процедуру обоснования скорректированного документа для парламента. Идет работа над законопроектом, который предусматривает, в частности, более короткие сроки для процедур государственных закупок в оборонном секторе.

В.Динку в интервью Bursa также добавил, что национальная оборонная промышленность может получить значительные дивиденды от недавно утвержденной программы НАТО по ускоренному внедрению инноваций в области обороны DIANA (Defence Innovation Accelerator). На первом этапе эта новая программа будет профинансирована в размере 2 млрд. евро.