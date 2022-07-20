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Российская газета

Участвующие в специальной операции Т-80 получили дополнительную защиту

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Т-80БВ
Т-80БВ.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА "Новости"

Прошедший доработку Т-80БВ замечен в одном из районов проведения российской специальной операции. Танк получил усиленную защиту кормовой проекции башни. Там был установлен металлический лист, к которому прикрепили два десятка контейнеров с элементами динамической защиты "Контакт".

Благодаря такой полевой модернизации существенно снижена уязвимость боевой машины от различных вражеских кумулятивных боеприпасов, атакующих с тыла.

Ранее к похожим мерам прибегали экипажи танков сирийской правительственной армии, проводившие операции против боевиков международных террористических организаций.



Военные действия, ведущиеся с украинскими вооруженными формированиями, продемонстрировали, что российские газотурбинные танки по-прежнему являются грозным и эффективным оружием. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам они заслужили популярность у эксплуатирующих их экипажей.

125-мм пушки способны кроме обычных снарядов применять также управляемое вооружение. Имеются спаренные 7,62-мм и 12,7-мм зенитные пулеметы. Системы управления огнем позволяют точно поражать противника.

"Восьмидесятые" отличаются высокими скоростными и маневренными характеристиками, которые обеспечиваются двигателями мощностью 1100 -1250 л.с. Максимальная скорость по шоссе может превышать 70 км/ч, при движении назад - 11 км/ч.

Эти танки по сравнению с дизельными имеют меньшую акустическую заметность. В то же время известно, что ГТД отличаются повышенным топливным аппетитом.

Интересно, что Т-80БВ в сравнительно небольших количествах находились на вооружении украинских десантно-штурмовых войск и морской пехоты ВМСУ, однако большие потери не позволили им как-то особо проявить себя.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
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