Дроны-камикадзе успешно поразили позиции противника в ходе спецоперации

Российские десантники применили на херсонском направлении беспилотники-камикадзе КУБ-БЛА. Понаблюдать за их действием можно на представленном видео.

Впервые КУБ-БЛА показали в Абу-Даби на Международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2019". В США его назвали "революцией в военном деле", поскольку дрон делает современные технологии ведения боевых действий более доступными.

Беспилотник имеет диапазон скоростей 80-130 километров в час, продолжительность его полета - 30 минут, масса полезной нагрузки - 3 килограмма. Он эффективно работает как на малых, так и на больших высотах.

"РГ" писала о том, что компания ZALA Aero разрабатывает и морскую версию ударного беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА. Основной этап государственных испытаний комплекса находится в завершающей стадии.

Дрон-камикадзе успешно применяют и в спецоперации в Украине.

Светлана Цыганкова