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ТАСС

Разведывательный корабль "Кильдин" Черноморского флота зашел в порт Алжира

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"Кильдин" на рейде в Севастополе.
"Кильдин" на рейде в Севастополе.
Источник изображения: Artem Topchiy /wikimedia.org

Разведывательный корабль "Кильдин" Черноморского флота зашел в порт Алжира

Также в порт с трехдневным визитом зашел морской танкер "Вице-адмирал Паромов"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Средний разведывательный корабль "Кильдин" Черноморского флота и малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов", действующие в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море, зашли в порт Алжира с трехдневным визитом. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

"Корабль "Кильдин" и танкер "Вице-адмирал Паромов" зашли в порт Алжира 17 июля. Их визит продлится до 19 июля", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией с российской стороны на этот счет.

Как сообщило в свою очередь Министерство национальной обороны Алжира, не уточняя сроки, цель визита "гидрографического судна "Кильдин" и танкера "Вице-адмирал Паромов" - укрепление двустороннего военного сотрудничества между нашими Морскими силами и ВМФ России, обмен опытом и упрочение взаимодействия между двумя армиями".

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
ЧФ
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