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Интерфакс-АВН

Космонавта Кикину признали годной к полету в космос

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Главная медицинская комиссия признала годной к космическому полету космонавта Анну Кикину, которая отправится на МКС в составе экипажа американского космического корабля Crew Dragon, сообщили во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС", - говорится в сообщении ЦПК.

Сообщается, что в состав медицинской комиссии вошли представители ЦПК, госкорпорации "Роскосмос", Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, министерства здравоохранения РФ и министерства обороны РФ.

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