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ТАСС

Доковый ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в ближайшие дни

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Авианосец "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО "ЦС "Звездочка" в Мурманске, 2022 год
Авианосец "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО "ЦС "Звездочка" в Мурманске, 2022 год.
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

Доковый ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в ближайшие дни

Работы проведут на мурманском 35-м судоремонтном заводе, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Доковый ремонт авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на мурманском 35-м судоремонтном заводе (СРЗ, филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начнется в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели", - сказал он.

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" не стали комментировать ТАСС информацию источника.

Ранее ТАСС сообщал, что авианосец был заведен в док в середине мая. Предполагалось, что затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды.

Сообщалось также, что завод "Севмаш" в 2022 году построит батопорт в рамках технического перевооружения сухого дока на мурманском 35-м СРЗ, в котором будет проходить доковый ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко по случаю Дня моряка-подводника, который отмечался в России 19 марта. Батопорт заменит в доке временную перемычку.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец
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