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Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»

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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

Доковый ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля — прим. "Ленты ру"). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели», — сообщил он.

Отмечается, что в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» не прокомментировали эту информацию.

В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что новые комплексы сделают модернизированный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» другим. В том же месяце Рахманов отметил, что корабль «Адмирал Кузнецов» передадут флоту в первом квартале 2024 года.

В мае глава ОСК сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода.

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Адмирал Кузнецов
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Звездочка
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Авианосец
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1 комментарий
№1
20.07.2022 09:59
5 лет уже ремонтируют?
0
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