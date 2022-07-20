На Украине применили робота-сапера на танковом шасси

Компоновка машины в сравнении с танком серьезно изменена с целью придать наилучшие возможности по разминированию. Беспилотность и электромагнитное воздействие на мины заметно отличают его от зарубежных образцов.

С самого начала конфликта украинские Вооруженные силы активно применяют мины самых разных типов, но зачастую карт минных полей не составляют либо вовсе используют для минирования дистанционные системы, разбрасывающие мины типа «Лепесток». В отличие от мин, устанавливаемых российской системой «Земледелие», украинские не оснащены самоликвидатором по времени или радиокоманде, поэтому остаются опасными для гражданского населения десятки лет.

Из-за подобных хаотичных и непродуманных действий на минах регулярно гибнут сами граждане Украины, причем вдалеке от линии боевого соприкосновения (на фото — уничтоженный трактор в Черниговской области, тракторист погиб). Поэтому задача разминирования имеет особую важность.

Роботехнический комплекс «Прорыв-1» создан на основе бронированной машины разминирования БМР-3МА. Масса системы, в зависимости от конкретного выбранного минного трала, — 50-51 тонна. Тралы устанавливают спереди к унифицированным креплениям и заменяют относительно быстро. Типичный трал — например, ТМТ-С. Он имеет два ряда катков большой массы: восемь — в переднем ряду, шесть — в заднем.

Кроме того, трал оснащается электромагнитной приставкой ЭМТ, рассчитанной на активацию мин, ориентирующихся на магнитное поле. Воздействие на противобортовые противотанковые мины обеспечивает их подрыв на расстоянии до 100 метров. Для защиты от таких систем используют блоки динамической брони.

БМР-3 с одним из вариантов противоминных тралов Источник изображения: А.В. Карпенко

У шасси комплекса снята башня, на месте которой стоит рубка. В ней могут находиться два члена экипажа, но может никого не быть — система управления машиной имеет режим, который часто ошибочно называют «беспилотным». На самом деле, все несколько сложнее: есть режим телеуправления, когда в самом «Прорыве» никого нет, но оператор отдает команды через помехозащищенный радиоканал.

Но есть и программируемый режим: в нем оператор заранее указывает машине маршрут по минному полю, а также путь возврата к нужной экипажу точке. На этом видео реализуется один из удаленных вариантов управления комплексом, хотя не указывается, какой из двух:

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На первый взгляд, возможность беспилотной работы телеуправляемого робота-сапера может показаться избыточной: и сама базовая машина разминирования защищена очень хорошо, и ее противоминная защиты в сравнении с обычным танком усилена. Однако в перспективе такой шаг может быть более чем оправданным. В российской армии уже созданы противотанковые мины, бьющие в крышу танка, ПТКМ-1Р. Кстати, их успели применить и на Украине. Особенность таких мин в том, что, в отличие от всех остальных в мировой истории, они больше напоминают «крышебойный» ПТРК типа «Джавелин». Только, в отличие от последнего, пуск крышебойной мины, автоматически ищущей себе цели в окрестностях, труднее заметить из танка:

ПТКМ-1Р. атакует танки на расстоянии от до 5 до 50 метров, причем из-за чего машине разминирования рядом с ней лучше быть беспилотной / ©YouTube

Хотя сегодня у других стран таких мин нет, их появление в будущем исключить невозможно. Кроме того, крышебойные ПТРК могут использовать силы противника, желающие помешать разминированию. В этом случае возможности роботизированного сапера тоже будут весьма востребованы.