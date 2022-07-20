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Известия.ru

Путин посетит Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/DMITRI LOVETSKY

Президент России Владимир Путин планирует посетить 31 июля Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота. Об этом во вторник, 19 июля, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Среди техники участие принимали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» и другие.

Первый подобный парад провели в акватории реки Нева в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. Согласно тексту документа, традиция принята «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».

В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.

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Александр Обухов
Владимир Емельянов
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