Россия создает новый антизападный альянс

Путин летит в Иран, чтобы укрепить новый антизападный альянс

Оказавшись в изоляции из-за конфликта на Украине, российский лидер ищет друзей, считают авторы The Times. Они уверяют, что в России его визит в Иран преподносится как создание новой антизападной коалиции. Но известно, что на встрече будет и лидер Турции. А ведь Анкара – член НАТО.

Марк Беннеттс

Ричард Спенсер

Россия и Иран находятся под мощными международными санкциями, обеими странами правят люди с практически неограниченными полномочиями, и обе считают Запад силой злой и тлетворной. Иными словами, президент Путин обнаружит немало знакомого, когда прибудет в Тегеран на переговоры по укреплению двусторонних связей на фоне конфликта на Украине.

В ходе своей второй поездки за пределы страны после февральского решения отправить танки в соседнюю страну Путин встретится с президентом Раиси и аятоллой Хаменеи, верховным лидером Исламской Республики. Две страны поддерживают тесные отношения уже многие годы, но Москва не хотела заключать с Тегераном прямого союза, чтобы не вредить своим прибыльным экономическим связям с Западом. Однако санкции со стороны США и европейских стран в связи с боевыми действиями на Украине перечеркнули эти опасения. "Этот визит важен для Путина лично, – сказал Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам при министерстве иностранных дел. – Кремль не хочет международной изоляции".

На прошлой неделе США предупредили, что Иран готовится предоставить России сотни беспилотников для усиления ее вооруженных сил на Украине. Белый дом сообщил, что российская делегация посетила аэродром в центральной части Ирана 8 июня и 5 июля и познакомилась с беспилотниками. Кремль утверждает, что военные закупки в ходе переговоров обсуждаться не будут, однако Иран не опроверг данные доклада США.

При этом беспилотники рекламировала газета Javan, связанная с могущественным Корпусом стражей исламской революции. По ее словам, Россия сможет их использовать для корректировки артиллерийского огня и уничтожения украинской военной техники. Предполагается, что Тегеран может одобрить их поставки в обмен на некую неуказанную военную помощь. В Москве один военный эксперт заявил, что на фоне обострения украинского конфликта российские вооруженные силы будут рады пополнению в виде беспилотников. "Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше", – сообщил Илья Крамник прокремлевской газете "Взгляд".

Визит Путина в Иран позволит ему взглянуть на страну, которая, как опасаются многие его соотечественники, станет образцом для жизни под жесткими санкциями Запада. Почти 900 западных компаний свернули деятельность в России с началом конфликта, а запреты на международные полеты оставили страну в изоляции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал экономические санкции неизбежной платой за отказ подчиниться Западу. "Это цена, которую наша страна и Иран платят за свою независимость и суверенитет", – сказал он иранским СМИ. "У нас в России есть поговорка: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее"", – добавил он, перефразируя немецкого философа Фридриха Ницше.

В России этот визит преподносится как создание новой антизападной коалиции. Телеведущий Евгений Попов заявил, что страны сформируют "Ось добра" – это саркастическая отсылка к тому, как Джордж Буш-младший в 2002 году назвал Иран, Ирак и Северную Корею "Осью зла".

На Ближнем Востоке проиранские голоса уже давно продвигают мысль о грядущем господстве "союза стабильности" из стран, ставящих во главу угла внутреннее спокойствие за счет прав человека и личных свобод, поскольку Запад неизбежно рухнет. В этот альянс войдут Россия и Иран, а также иранские союзники вроде ливанской "Хезболлы". Главенствующая роль в ней отводится Китаю – по мнению многих идеологов, это лучше, чем Америка.

Недавно Иран подал заявку на вступление в торговую группу БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южной Африки. В Москве этот шаг расценили как знак того, что попытки Запада изолировать Россию потерпели неудачу: на членов группы приходится свыше 40% населения мира и около 25% мировой экономики. "Если все изолированные страны начнут сотрудничать, их изоляция кончится", – сказал Кортунов.

Но и в новом альянсе не все гладко. Считается, что иранские ревнители ислама против чрезмерного сближения с Россией – светским государством, где все более могущественной становится православная церковь. С другой стороны, Россия и Китай не разделяют основных геополитических амбиций Ирана по уничтожению Израиля – по крайней мере, открыто. Что еще важнее, считается, что Иран понес экономический ущерб после того, как Китай и Индия отказались от его нефти в пользу российской по сниженным ценам. Один иранский трейдер сообщил The New York Times на условиях анонимности, что экспорт Ирана в Азию упал примерно до 700 000 баррелей в день – до половины уровня, заложенного в бюджет.

Однако Иран может заполнить брешь на западном рынке из-за эмбарго на российскую нефть, если санкции, введенные президентом Трампом в 2018 году, будут ослаблены. Переговоры о возрождении ядерного договора 2015 года, который позволил Тегерану снова экспортировать нефть, начались в Вене в прошлом году с приходом президента Байдена, но особых результатов не принесли.

Решительный разрыв Путина с Западом высветил и другие сходства между Россией и Ираном: обе страны считают себя участниками героической борьбы против гегемонии США. "Для иранских лидеров это не просто победа над противником, это верность выбранному идеологическому пути, – написал эксперт по Ближнему Востоку из аналитического Центра Карнеги Майкл Янг (Michael Young). – Многое из этого применимо и к России против более сильного западного мира".

Переговоры в Тегеране пройдут в рамках регулярных встреч между Россией, Ираном и Турцией для обсуждения войны в Сирии. Путин проведет отдельную встречу с президентом Эрдоганом – их первую с начала украинского конфликта. Считается, что член НАТО Турция добивается одобрения нового военного наступления на севере Сирии против курдских боевиков, которых считает террористами. В их число входят Отряды национальной самообороны, которые при поддержке Вашингтона сыграли ключевую роль в международной коалиции по разгрому "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ) в Сирии.

Россия и Иран поддерживают режим президента Асада, а Турция – повстанческие силы, которые не оставляют попыток его свергнуть. Иран предупредил, что турецкая военная кампания в Сирии грозит дестабилизировать регион. Российский аналитик Владимир Сотников сказал в интервью AFP: "Момент для саммита выбран не случайно. Турция хочет провести в Сирии такую же спецоперацию, как Россия на Украине".

В Кремле заявили, что Эрдоган и Путин также обсудят вывоз зерна с Украины. Турецкие, российские и украинские военные встретились на прошлой неделе в Стамбуле, чтобы обсудить меры по высвобождению миллионов тонн украинского зерна, застрявших в черноморских портах из-за российской морской блокады.