Португалия отправила ВС Украины 14 бронетранспортеров М-113

ЦАМТО, 19 июля. По информации португальского издания Nascer do Sol, 14 бронетранспортеров М-113, предложенных Украине правительством Португалии, 8 июля покинули военную базу "Санта-Маргарида" и были отправлены в Польшу.

M-113 перевозятся польскими гражданскими тягачами по контракту с правительством США. Каждый полуприцеп перевозит два M-113. Вся операция финансируется США и Великобританией.

В мае 2022 года сообщалось о намерении властей Португалии передать ВС Украины 15 БТР М-113 и 5 ед. 155-мм буксируемых гаубиц М-114. Пока не известно, будут ли отправлены на Украину оставшиеся вооружения. Примечательно, что власти Украины также просили поставить танки "Леопард-2" и противокорабельные ракеты "Гарпун", но правительство Португалии воздержалось от их передачи.

Кроме того, источник Nascer do Sol в составе ВС Португалии сообщил, что Украина отклонила предложение Португалии по поставке гаубиц и крупнокалиберных пулеметов "Браунинг", объявив эти системы устаревшими и не пригодными для применения против ВС РФ. При этом БТР М-113 эксплуатируются ВС Португалии несколько десятилетий, но украинское правительство считает, что они все еще могут принести пользу. 150 бронемашин были приобретены из состава ВС США около 30 лет назад после окончания "холодной войны". Поставленные ВС Португалии M-113 были размещены на базе в Санта-Маргариде.

В дополнение к боеприпасам различного калибра, гранатам, бронежилетам, каскам, очкам ночного видения, радиостанциям и автоматическим винтовкам G3, которые Португалия отправила ранее, Украине были поставлены четыре бронемашины M 40.12 WM/P производства итальянской Iveco. Эти машины применялись ВС Португалии в Ираке.