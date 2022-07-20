Войти
ЦАМТО

Португалия отправила ВС Украины 14 бронетранспортеров М-113

599
0
0
БТР М113
БТР М113 ЦАХАЛа в Латрунском музее.
Источник изображения: Wikipedia. Author: Bukvoed

ЦАМТО, 19 июля. По информации португальского издания Nascer do Sol, 14 бронетранспортеров М-113, предложенных Украине правительством Португалии, 8 июля покинули военную базу "Санта-Маргарида" и были отправлены в Польшу.

M-113 перевозятся польскими гражданскими тягачами по контракту с правительством США. Каждый полуприцеп перевозит два M-113. Вся операция финансируется США и Великобританией.

В мае 2022 года сообщалось о намерении властей Португалии передать ВС Украины 15 БТР М-113 и 5 ед. 155-мм буксируемых гаубиц М-114. Пока не известно, будут ли отправлены на Украину оставшиеся вооружения. Примечательно, что власти Украины также просили поставить танки "Леопард-2" и противокорабельные ракеты "Гарпун", но правительство Португалии воздержалось от их передачи.

Кроме того, источник Nascer do Sol в составе ВС Португалии сообщил, что Украина отклонила предложение Португалии по поставке гаубиц и крупнокалиберных пулеметов "Браунинг", объявив эти системы устаревшими и не пригодными для применения против ВС РФ. При этом БТР М-113 эксплуатируются ВС Португалии несколько десятилетий, но украинское правительство считает, что они все еще могут принести пользу. 150 бронемашин были приобретены из состава ВС США около 30 лет назад после окончания "холодной войны". Поставленные ВС Португалии M-113 были размещены на базе в Санта-Маргариде.

В дополнение к боеприпасам различного калибра, гранатам, бронежилетам, каскам, очкам ночного видения, радиостанциям и автоматическим винтовкам G3, которые Португалия отправила ранее, Украине были поставлены четыре бронемашины M 40.12 WM/P производства итальянской Iveco. Эти машины применялись ВС Португалии в Ираке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M113 БТР
Компании
Iveco
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 14:46
  • 29298
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 13:09
  • 152
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 11:34
  • 8
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:44
  • 1
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS
  • 19.07 19:22
  • 1
В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного конвертоплана
  • 19.07 18:24
  • 1
Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"