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ЦАМТО

ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"

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Sindhudhvaj
Церемония вывода из боевого состава флота дизель-электрической подводной лодки S56 "Синдудхвадж" (Sindhudhvaj) класса "Кило" (Проект 887ЭКМ).
Источник изображения: Credit: Twitter/@PIB_India

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 16 июля церемонии вывода из боевого состава флота дизель-электрической подводной лодки S56 "Синдудхвадж" (Sindhudhvaj) класса "Кило" (Проект 887ЭКМ).

В мероприятии приняли участие 15 бывших командиров ДЭПЛ. В ходе эксплуатации "Синдудхвадж" часто использовалась для испытаний индийских разработок, реализованных с целью достижения самостоятельности в оснащении подводного флота.

На символе подводной лодки изображена серая акула-нянька, а ее название означает "знаменосец в море". К примеру, на борт были интегрированы ГАС USHUS, национальная система спутниковой связи Rukmani, инерциальная навигационная система и системы управления запуском торпед. ДЭПЛ также участвовала в испытаниях по стыковке с глубоководным спасательным аппаратом и переводе экипажа на его борт.

S56 "Синдудхвадж" является одной из 10 дизель-электрических подводных лодок класса "Кило", приобретенных Индией в России в период с 1986 по 2000 гг. Она была принята на вооружение в июне 1987 года. Ранее из состава флота были выведены две ДЭПЛ серии. S63 "Синдуракшак" была потеряна в результате серия взрывов на борту в ходе ремонта на верфи в Мумбаи. ДЭПЛ S58 "Синдхувир" в 2021 году была передана ВМС Мьянмы.

После списания "Синдудхвадж" на вооружении ВМС Индии осталось 15 неатомных подводных лодок, включая семь российских класса "Кило", четыре ДЭПЛ проекта "Шишумар" (Тип-209/1500) разработки немецкой Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) и четыре построенные в Индии по проекту французской Naval Group ДЭПЛ класса "Кальвари" ("Скорпен"). Еще две подводные лодки класса "Кальвари" находятся в стадии достройки.

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Страны
Индия
Мьянма
Россия
Проекты
209 тип
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1 комментарий
№1
20.07.2022 09:44
Все перевернулось на 180 градусов, теперь Индия ставит на вооружение новые ДПЛ, а Россия модернизирует 40 летнюю Алросу для ЧФ.
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