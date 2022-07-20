ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 16 июля церемонии вывода из боевого состава флота дизель-электрической подводной лодки S56 "Синдудхвадж" (Sindhudhvaj) класса "Кило" (Проект 887ЭКМ).

В мероприятии приняли участие 15 бывших командиров ДЭПЛ. В ходе эксплуатации "Синдудхвадж" часто использовалась для испытаний индийских разработок, реализованных с целью достижения самостоятельности в оснащении подводного флота.

На символе подводной лодки изображена серая акула-нянька, а ее название означает "знаменосец в море". К примеру, на борт были интегрированы ГАС USHUS, национальная система спутниковой связи Rukmani, инерциальная навигационная система и системы управления запуском торпед. ДЭПЛ также участвовала в испытаниях по стыковке с глубоководным спасательным аппаратом и переводе экипажа на его борт.

S56 "Синдудхвадж" является одной из 10 дизель-электрических подводных лодок класса "Кило", приобретенных Индией в России в период с 1986 по 2000 гг. Она была принята на вооружение в июне 1987 года. Ранее из состава флота были выведены две ДЭПЛ серии. S63 "Синдуракшак" была потеряна в результате серия взрывов на борту в ходе ремонта на верфи в Мумбаи. ДЭПЛ S58 "Синдхувир" в 2021 году была передана ВМС Мьянмы.

После списания "Синдудхвадж" на вооружении ВМС Индии осталось 15 неатомных подводных лодок, включая семь российских класса "Кило", четыре ДЭПЛ проекта "Шишумар" (Тип-209/1500) разработки немецкой Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) и четыре построенные в Индии по проекту французской Naval Group ДЭПЛ класса "Кальвари" ("Скорпен"). Еще две подводные лодки класса "Кальвари" находятся в стадии достройки.