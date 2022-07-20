Запад устал от Украины. У него есть проблемы поважнее

Украина больше не является приоритетом Запада

Запад бросает Украину в "самый неподходящий момент", когда она больше всего нуждается в поддержке, пишет The Telegraph. США и Европа не отказываются от своих слов в предоставлении помощи, но их все больше беспокоят собственные проблемы: рост цен, кризис власти и дефицит газа.

Великобритания, Америка и ЕС отворачиваются от Киева в самый неподходящий момент.

Падение Бориса Джонсона усугубляет растущую опасность для Украины. Его "черчиллевская" поддержка Киева и напор в направлении болезненных антироссийских санкций по контрасту с тусклой реакцией Джо Байдена и проволочками в европейских столицах вывели его на место одного из мировых лидеров в кампании против России. Никому из потенциальных преемников Джонсона, скорее всего, не удастся сравниться с его решимостью, тем более что внутренние экономические последствия конфликта в западных странах продолжают "больно кусаться".

Поскольку выборы руководства консерваторов затянутся как минимум до сентября, все политическое внимание, естественно, будет приковано к ним, исключая появление каких-либо новых политических или военных инициатив. Взоры СМИ, и так уже начинающих уставать от Украины, тоже будут отвлечены на внутриполитическую повестку, лишая государственных министров и высокопоставленных чиновников большей части мотивации для того, чтобы сосредоточиваться на украинском конфликте.

Что еще более тревожно, так это то, что такое отвлечение от Украины становится характерным не только для британской политики. Это явление сегодня заметно на всем Западе. И имеет оно место как раз в худшее для Украины время. И хотя большинство американских политиков из обеих партий в целом выступают за поддержку Украины Вашингтоном, их больше всего беспокоят сегодня внутриэкономические вопросы, которые напрямую затрагивают их политические интересы. Среди этих сложных вопросов и такие, как, например, стремительно растущая инфляция, по крайней мере, треть которой напрямую зависит от украинского конфликта и санкций против России.

Находящийся сейчас в режиме предвыборной кампании Байден, который стремится отвести от себя ответственность за эти острые проблемы, постоянно подчеркивает связь между инфляцией на Западе и действиями Путина. Это будет иметь определенное значение для продолжения поддержки Конгрессом политики администрации в отношении Украины. Однако в том, что касается самой администрации, то в ближайшем будущем мы, скорее всего, увидим повышенную осторожность со стороны ее ключевых фигур, которые уже сильно боятся потерять свое и так падающее влияние в Сенате и Палате представителей.

Соотношение между борьбой за демократию, подвергшуюся нападению авторитарной агрессии, что в целом популярно в Штатах, и преодолением экономических трудностей дома будет зависеть от того, насколько успешным будет ход сражений на поле боя. Ведь прямо сейчас, когда США уже потратили на обеспечение украинских сил 54 миллиарда долларов, Путин взял Луганск, а последний оплот ВСУ, Лисичанск, вообще пал без особого сопротивления украинских вооруженных сил. Мало надежды на что, что Киев удержит то, что осталось от Донецка. Путин дал сигнал о тактической паузе, якобы для того, чтобы дать отдых и перегруппировать свои силы после взятия ими Донбасса. Но эта тактика в равной степени может быть и хорошо известной русской маскировкой — обманом, когда на самом деле он планирует перебросить силы для наступления на север, на Харьков, или на юго-запад, вдоль побережья Черного моря, в сторону Одессы.

В Европе результаты недавних выборов во Франции и Испании подорвали и без того пошатнувшуюся политическую поддержку Украины. Опросы общественного мнения показывают, что резкий рост стоимости жизни на континенте, значительно усугубленный военным конфликтом, истощает эту поддержку и со стороны народных масс как на востоке, так и на западе континенты. Это с высокой степенью вероятности отразится на предстоящих выборах, в том числе в Швеции, Чехии, Словении и Польше. На прошлой неделе Комиссия ЕС заблокировала кредит Киеву в размере 1,5 миллиарда евро, продемонстрировав растущую озабоченность как по поводу перспектив развития Украины, так и по поводу своих внутренних экономических трудностей. Эта эрозия европейской поддержки Украины будет усугубляться по мере затягивания конфликта и приближения зимы с неизбежным увеличением спроса на российские газ и нефть.

Для продолжения борьбы Киеву нужна еще большая экономическая помощь извне, чем он уже получил. Это возможно только при наличии у Запада политической воли для ее оказания, а все признаки указывают на то, что этой воли не хватает. Зато вполне вероятно другое: когда Путин решит, что он уже отхватил достаточно для данного момента, западные лидеры навалятся на Зеленского с тем, чтобы принудить его к компромиссу. Они набросятся друг на друга, чтобы восстановить статус-кво, отменить санкции и восстановить потоки российских ресурсов.

И тогда мы увидим, что будет на уме у воодушевленного всем этим Путина.

Автор: Ричард Кемп — бывший полковник сухопутных войск и руководитель группы разведки "Кобра".

Комментарии читателей The Telegraph

SC Johnson

Как это ни печально, но нужно признать, что автор в своем анализе сложившейся ситуации совершенно прав.

East Riding

Этот военный конфликт никогда не был приоритетом для Запада. Он был приоритетом для Вашингтона и Лондона. ЕС и другие страны всего лишь выполняли чужие приказы.

Axl Petuniua

Наконец-то хоть какие-то хорошие новости. Нам до этого конфликта нет никакого дела.

Gillian Burton

Жаль, что Джонсон ничего не сделал для своей страны. А ведь столько обещал!

Socra Tease

Сколько все это уже стоило британским налогоплательщикам? Сколько стоило все это оружие для Украины среднему британскому домохозяйству?

И во сколько это еще обойдется нам в течение последующих 6, 12 или 24 месяцев?

Доступны ли эти цифры для простых британцев? А если недоступны, то почему?

John Clark

Путин уверен, что Украина — и особенно ее восточная часть — это исторически российские земли. Поэтому Украина не должна входить в ЕС, а тем более в НАТО.

Стратегически Украина не имеет для Запада большого значения, и многие западные политики предпочли бы достигнуть по ней компромиссного решения. Но они боятся реакции общественности и все время вспоминают прецеденты типа захвата Гитлером Судет.

Китайские амбиции в чем-то похожи и более опасны для Запада, особенно для США, в связи с наличием на Тайване огромного высокотехнологичного потенциала.

Долгосрочные перспективы у Украины очень неопределенные.

Owen Dunny

Вы думаете, Борис Джонсон заботился об украинцах? Да ничего подобного.

Он заботился прежде всего о самом себе. Эта его политика хорошо срабатывала на клоунах в его консервативной партии.

Peter Watson

В Америке много газа. Но у "Китайца Джо" есть свои приоритеты. И они не включают в себя Америку.

Ann White

Этот человек больше заинтересован в своих делах, чем в Украине. Его взгляды меняются с такой же скоростью, как стороны у подброшенной пенсовой монетки!

Dc Dc

Чушь. Украина никогда и не была для Запада приоритетом. Она не представляет для нас геостратегического интереса. Украинский кризис — это еще один кризис в ряду многих, сфабрикованных западными правительствами и СМИ для того, чтобы отвлечь внимание народов от их ужасающей некомпетентности и политики разрушения западного сообщества. Они делают это ради своих узких интересов и для того, чтобы испугать и расколоть наше общество. Это все пропаганда!

Kevin Baverstock

<...>

Но Россия сейчас доминирует и находится в том положении, когда отступать ей невыгодно. У нее есть еще одно мощное оружие — газ. И с приближением зимы оно становится все мощнее. Если Запад и Европа продолжат массовые поставки оружия Украине, Россия просто отключит газ.

А потом у нее будет продолжительная передышка для того, чтобы перевооружиться. До следующего случая.

Нам нужно осознавать, что мы не в кино. И что "хэппи-эндов" здесь не бывает.

William Stewart

С учетом того состояния, в котором находится британская армия, нам нечего лезть в этот конфликт.

Путин не боится наших вооруженных сил.

Я сейчас живу в Америке и точно знаю, что американцы не хотят войны с Россией. Китай вызывает у них гораздо большее беспокойство.

Украина — это проблема ЕС. Российские войска могут оказаться на границах Евросоюза. Скорее всего, Европа захочет умиротворения Путина, и чтобы ее оставили в покое.

Британии пора перестать пытаться играть лидирующую роль в мировых делах. Если европейцы не хотят тратить больше на свою оборону, то это их проблемы.

Нам нужно заботиться прежде всего о безопасности своей страны, а не о других.