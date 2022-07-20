Боррель подтвердил решение ЕС выделить Украине еще 500 млн. евро на оружие

ЦАМТО, 19 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель по итогам состоявшегося 18 июля Совета МИД ЕС подтвердил политическое решение Евросоюза о выделении Украине дополнительно 500 млн. евро на вооружение.

"Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь", – сообщил он.

Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд. евро.

Конкретных сроков выделения нового финансирования Ж.Боррель не назвал, отмечает "РИА Новости".