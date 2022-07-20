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ЦАМТО

Боррель подтвердил решение ЕС выделить Украине еще 500 млн. евро на оружие

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / John Thys, Pool via AP

ЦАМТО, 19 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель по итогам состоявшегося 18 июля Совета МИД ЕС подтвердил политическое решение Евросоюза о выделении Украине дополнительно 500 млн. евро на вооружение.

"Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь", – сообщил он.

Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд. евро.

Конкретных сроков выделения нового финансирования Ж.Боррель не назвал, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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