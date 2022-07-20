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Военное обозрение

Сводка о текущей ситуации на Украине от американского института

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Источник изображения: topwar.ru

Российская СВО на Украине продолжается. После выхода ЛНР к своим административным границам, союзные силы приступили к освобождению ДНР от украинских военизированных формирований, которые ежедневно ведут артиллерийский обстрел городов республики.

Эксперты из американского Института изучения войны (ISW) проанализировали текущую ситуацию на Украине и опубликовали свежую сводку.

Так, по мнению аналитиков из США, ВС РФ меняют тактику и на данном этапе не станут штурмовать Славянск, а сосредоточатся на взятии Бахмута и Северска.

Такой вывод в Институте изучения войны сделали поле встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с руководством Восточной группировки войск на Украине. Кроме того, по данным ISW, союзные силы провели ряд атак южнее Бахмута и восточнее Северска.

Здесь стоит уточнить, что вчера сообщалось об установлении нашими войсками оперативного контроля над Северском. Бои велись уже на улицах города.

В свою очередь, ВСУ, неся серьезные потери в живой силе, не спешат отступать из абсолютно непригодного для длительной обороны (находится в низине) населенного пункта. Видимо украинское командование старается любой ценой удерживать позиции как минимум до завтрашней встречи «‎Рамштайн-4», где их президент в очередной раз будет рассказывать, как ВСУ «громят» российскую армию благодаря западному вооружению.

Также в сводке от американского Института изучения войны говорится об усилении натиска союзных войск ВС РФ и ЛДНР на авдеевском направлении.

Данная информация соответствует действительности, так как вчера сообщалось о взятии в полукольцо н.п. Авдеевка, откуда украинские боевики ведут массированный обстрел Донецка. Впрочем, о каких-то серьезных успехах на данном направлении пока говорить рано.

Снабжение авдеевской группировки ВСУ полностью не перерезано. К тому же, за последние 8 лет город был превращен в один из самых мощных укрепрайонов украинских боевиков на Донбассе.

Наконец, американские аналитики указывают на продолжение интеграции освобожденных ВС РФ на Украине территорий в российскую экономическую зону, что также полностью соответствует действительности. Кроме того, накануне договор об экономическом сотрудничестве подписали и власти ЛНР с представителями Харьковской ВГА.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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