Сообщается о возможном переносе запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25»

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Запуск российской межпланетной автоматической станции "Луна-25" может быть перенесен по техническим причинам. Как сообщают источники ракетно-космической отрасли, испытания прибора для мягкой посадки станции на поверхность спутника Земли показали, что он не соответствует необходимым требованиям.

Возобновление российской лунной программы, которая должна была стартовать вместе с автоматической станцией "Луна-25" в конце августа, вероятней всего переносится на следующий год, хотя окончательного решения по данному вопросу еще не принято. Все дело в том, что разработанный для мягкой посадки станции на Луну доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР признан не соответствующим техзаданию. Все остальное оборудование полностью исправно и готово к отправке.

Испытания прибора ДИСД-ЛР, проведенные в мае-июне, показали, что он не соответствует техническому заданию в части обеспечения точности

- приводит ТАСС слова источника

Заявляется, что с имеющимся прибором вероятность успешного прилунения составляет всего 80%, при этом в техзадании этот показатель был заложен с гораздо более высокими требованиями. Для исправления этой ситуации имеются два варианта - переделать прибор или поменять схему посадки. И то и то требует времени, а значит и переноса запуска станции.

Между тем и у США не все так гладко с лунной программой, NASA объявила о переносе на 2024 год отправки на Луну коммерческого ровера VIPER. Изначально он должен был отправиться на спутник Земли в ноябре 2023 года, но сроки перенесены на ноябрь 2024. Причина - проведение дополнительных испытаний, призванных снизить риск лунной миссии.