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ЦАМТО

Министерство ВС Франции приняло 19-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: defense.gouv.fr

ЦАМТО, 19 июля. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции объявила о приемке 19-го самолета ВТА А-400М "Атлас", предназначенного для Воздушно-космических сил (ВКС) страны.

Мероприятие состоялось на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье.

Переданный самолет MSN-122 обладает всеми последними сертифицированными в 2021 году тактическими возможностями, в частности, может выполнять полет на предельно малой высоте над землей по приборам, десантирование парашютистов и грузов различными способами днем и ночью, оснащен последним комплектом самообороны.

В настоящее время компания работает над завершением сертификации таких возможностей, как полная автоматизация десантирования, десантирование на очень большой высоте и дозаправка вертолетов в полете.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА, и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Технические характеристики A-400M позволяют расширить возможности транспортной авиации ВКС Франции. A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает перевозку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, первый изготовленный для французских ВКС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан Минобороны Франции 30 сентября 2013 года. Закон о военных программах на 2019-2025 гг. предусматривает поставку ВКС Франции в течение указанного периода 11 ед. А-400М. Это позволит к концу 2025 года увеличить флот данных самолетов до 25 ед. В общей сложности ВКС Франции намерены принять на вооружение 50 самолетов A-400M.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
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