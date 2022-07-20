Китай потребовал от США отказаться от планов по продаже оружия Тайваню

ЦАМТО, 19 июля. Пекин требует, чтобы Вашингтон отказался от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

"В последнее время американская сторона несколько раз заверяла нас в том, что не поддерживает независимость Тайваня, однако в вопросе продажи оружия Тайваню мы видим, как их слова расходятся с действиями, в них нет честности. Китай требует, чтобы США немедленно отозвали свой план по продаже оружия Тайваню, прекратили любые военные связи с островом, в противном случае ответственность за разрушение военных отношений между Пекином и Вашингтоном, а также мира и стабильности на Тайване полностью ляжет на США", – подчеркнул чиновник.

По его словам, продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере.

"Будущее Тайваня, безопасность наших тайваньских соотечественников нельзя купить. Демократическая прогрессивная партия Тайваня и другие сепаратистские силы напрасно пытаются увеличить свою значимость с помощью США, их попытки добиться независимости с помощью оружия только усугубят ситуацию", – продолжил Т.Кэфэй.

Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета страны.

Как напоминает "РИА Новости", на прошлой неделе американское Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности сообщило, что Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 млн. долл.