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ЦАМТО

Нацгвардия Нью-Йорка будет тренировать украинских военных в Германии

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

ЦАМТО, 19 июля. Национальная гвардия штата Нью-Йорк сообщила, что отправляет 140 своих бойцов в Германию, где те займутся подготовкой украинских военнослужащих.

Нацгвардейцы из Нью-Йорка, как ожидается, в сентябре сменят 160 нацгвардейцев из Флориды, передает "РИА Новости".

"Сто сорок солдат сухопутных войск национальной гвардии Нью-Йорка... 15 июля попрощались со своими семьями и отправились в командировку в Германию помогать тренировать личный состав украинских вооруженных сил", – говорится в пресс-релизе.

Перед отправкой в Германию нацгвардейцев будут самих учить на военной базе Форт-Блисс в штате Техас.

Национальная гвардия Нью-Йорка уже участвовала в подготовке украинских военных в районе Львова, но покинула страну в феврале, перед началом российской операции, напоминает агентство.

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Страны
Германия
Компании
Росгвардия
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