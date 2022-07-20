В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководят западные инструкторы

ЦАМТО, 19 июля. Армия ЛНР располагает достоверной информацией, что всеми расчетами РСЗО HIMARS "на земле" руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донбасса.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире Первого телеканала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо инструкторов – это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все РСЗО HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска. В этом троллейбусном депо никакого военного объекта нет", – сказал А.Марочко.

Он отметил, что в последние дни Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня фиксирует массовое применение украинскими вооруженными формированиями РСЗО HIMARS.

Как напоминает агентство, о том, что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.

США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки.

Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены