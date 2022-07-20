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ЦАМТО

В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководят западные инструкторы

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Источник изображения: Dondi Tawatao/Getty Images

ЦАМТО, 19 июля. Армия ЛНР располагает достоверной информацией, что всеми расчетами РСЗО HIMARS "на земле" руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донбасса.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире Первого телеканала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо инструкторов – это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все РСЗО HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска. В этом троллейбусном депо никакого военного объекта нет", – сказал А.Марочко.

Он отметил, что в последние дни Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня фиксирует массовое применение украинскими вооруженными формированиями РСЗО HIMARS.

Как напоминает агентство, о том, что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.

США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки.

Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены

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