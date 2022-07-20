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Военное обозрение

Украина собрала полмиллиарда гривен на реализацию программы «Армия дронов»

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Источник изображения: topwar.ru

Проект «Армия дронов», запущенный руководством Украины, продолжает сбор средств на закупку беспилотных летательных аппаратов. Через одну из платформ удалось собрать более 510 млн гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил чиновник, правительство уже договорилось о закупке 60 мультикоптеров Matrice. Эти дроны записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, способны фокусироваться на целях и выявлять потенциальные угрозы на значительном расстоянии.

Кроме того, власти Украины ведут переговоры о приобретении современных мощных дронов с компаниями из США, Израиля, Германии, Японии и Португалии. Также любые владельцы дронов могут дарить их для нужд ВСУ. Украинские специалисты быстро проверяют дроны, ремонтируют их и отправляют на передовую, для выполнения задач.

Что интересно, на реализацию программы «Армия дронов» Украине потребовались значительные пожертвования от граждан и компаний, в том числе и иностранных. И это при том, что Запад выделяет Украине огромные суммы на военную помощь. Только вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новый транш в размере 500 млн евро. Куда идут все эти огромные суммы? - таким вопросом всё чаще задаются рядовые украинцы и жители тех стран, которые тоже собирают средства на «помощь Украине».

Напомним, что проект «Армия дронов» был запущен 1 июля 2022 года совместными усилиями Министерства цифровой трансформации Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и фандрайзинговой платформы United24. Комплексная программа предусматривает поиск средств на приобретение дронов, покупку дронов, их ремонт и оперативную замену, курс обучения операторов БПЛА.

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