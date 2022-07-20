Байден заявил, что не отдаст Ближний Восток России. Но ошибся

На Ближнем Востоке нет вакуума, есть переизбыток

Байден заявил, что США не уйдут с Ближнего Востока и не оставят "вакуум", который заполнят Россия, Китай или Иран. Штаты мнят себя хозяевами региона, но они утрачивают влияние, пишет автор статьи. И это обеспечивает распад "американского Ближнего Востока".

Мехмет Али Гюллер

Президент США Джо Байден, посетивший Израиль и Саудовскую Аравию, заявил: "Мы добились прогресса в укреплении наших отношений со странами Персидского залива. Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном".

Заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Сигналы в этом направлении давались еще до визита, на повестке дня даже возникало, по выражению иорданского короля Абдаллы II, "создание арабской НАТО".

Однако у заявления Байдена есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются.

Хозяева Ближнего Востока

С другой стороны, заявление Байдена "мы не оставим вакуум на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Россия и Китай" несет в себе всю аморальность "империалистической точки зрения". США считают себя "хозяином" Ближнего Востока.

Так, на "империалистическое" заявление Байдена от Китая последовал ответ с акцентом на "уважении к суверенитету". Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) сказал: "На Ближнем Востоке нет „вакуума“, хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории". И добавил: "Ближний Восток нельзя считать чьим-то задним двором. Китай, поддерживающий суверенные права ближневосточных стран, готов путем объединенных усилий с международным сообществом содействовать миру и процветанию в этом регионе".

Мы можем добавить: на Ближнем Востоке нет вакуума, есть переизбыток, и это переизбыток империалистических США.

Два достижения США

Но также заметим: этот переизбыток не вечен, США с каждым днем утрачивают влияние на Ближнем Востоке. И последний визит Байдена на Ближний Восток, даже если у него есть некоторые достижения, в стратегическом плане указывает на потерю влияния.

По итогам двусторонних переговоров с лидерами Израиля и Саудовской Аравии Байдену не удалось добиться союза между ними, однако американский лидер смог достичь двух важных результатов:

– Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для гражданских полетов всех стран, включая Израиль;

– Саудовская Аравия увеличила суточную добычу нефти с 12 миллионов баррелей до 13 миллионов, однако наследный принц Салман открыто предупредил: "Нереалистичная энергетическая политика приведет к высокой инфляции".

"Нет арабской НАТО"

А как насчет "арабской НАТО", о которой столько говорят?

Подходящей площадкой для этой темы был саммит по безопасности и развитию в Джидде. В этой встрече приняли участие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египет, Ирак, Иордания и США.

Однако "арабской НАТО" или "союза против Ирана" так и не возникло. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан (Feysal bin Ferhan) резюмировал итоги следующим образом: "Нет такого понятия, как арабская НАТО, и на саммите ничего подобного не обсуждалось. Вопрос создания антииранского оборонительного альянса между странами Персидского залива и Израилем не поднимался".

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД Саудовской Аравии отметил, что открытие воздушного пространства для гражданских рейсов не означает установления дипломатических отношений с Израилем и Эр-Рияд также надеется на переговоры о нормализации отношений с Ираном при участии Ирака.

Иными словами, в той части саммита, что касается "безопасности", ничего не было? В совместном заявлении Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и США отмечалось, что "стороны приветствовали создание объединенных оперативных групп 153 и 59 в области обороны против угроз на море". Однако и эта тема не нова. Так, командующий пятым флотом США, адмирал Брэд Купер (Brad Cooper) ранее заявлял о создании "Объединенной оперативной группы 153" в Красном море.

Таким образом, мы можем сказать, что ослабление гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока", а "новый многополярный / полицентричный мир" способствует проведению странами Ближнего Востока "многосторонней" внешней политики.