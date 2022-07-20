Источник назвал сроки начала докового ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

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Из сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, куда поставили авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", вода откачана, корабль встал на клетки. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" переходит к этапу докового ремонта. Авианосец еще в мае этого года ввели в сухой док 35-го СРЗ в Мурманске, после чего начались работы по восстановлению перемычки и откачке воды. Все дело в том, что батопорт для дока все еще не изготовлен, его установят только в следующем году, поэтому перемычку пришлось делать временную, после чего откачивать воду. На все про все ушло почти два месяца и вот корабль встал на специальные приспособления, предназначенные удерживать его в сухом доке (клетки - прим.). Доковый ремонт крейсера начнется в ближайшие дни.

На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки. Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели

- приводит ТАСС слова источника.

Как уже сообщалось, работы в доке с кораблем должны быть закончены до сентября, после чего "Адмирал Кузнецов" будет выведен из дока и снова поставлен к достроечной стенке. Как заявляется, все работы на крейсере идут по плану.

Ранее другой источник в ОПК сообщил, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в боевой состав флота вернется не ранее 2024 года, поскольку объем работ на корабле значительно вырос, в ходе проводимых на корабле работ вскрылись ранее необнаруженные дефекты.