Госдеп США выступил против передачи иранских беспилотников России, пригрозив Тегерану санкциями

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Соединенные Штаты категорически против передачи Ираном России беспилотников для использования их на Украине. Как заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс, над Тегераном нависла угроза введения очередных санкций.

Вашингтон очень внимательно отслеживает ситуацию с иранскими беспилотниками, которые якобы собралась закупать Россия. Американцы сильно озабочены этим вопросом и заявляют, что с помощью закупленных дронов Россия может получить значительное преимущество над ВСУ. Поскольку предотвратить потенциальную сделку они никак не могут, то остается лишь одно - грозить санкциями, впрочем, как и всегда.

Госдеп в лице Прайса пригрозил Ирану введением очередных ограничений за возможную передачу беспилотников России. Правда ничего конкретного тот не сказал, лишь пообещал очередные ограничения. В общем то ничего нового, США аналогичным образом реагирует буквально на все, практика введения санкций против стран, не выполняющих "указы" из Белого дома, поставлена у них во главу угла.

Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией

- заявил Прайс.

Между тем и в Тегеране, и в Москве факт переговоров по поставкам беспилотников отрицают, заявляя, что на данный момент никаких планов по закупкам дронов нет. Военные эксперты, в свою очередь, в данном вопросе в мнениях разделились. Некоторые говорят о необходимости закупки иранских БПЛА, заявляя, что Тегеран в этом вопросе достиг определенных успехов, сумев создать действительно хорошие дроны, которые помогут российской армии в СВО. Другие заявляют о необходимости наращивания выпуска собственных БПЛА, уже созданных в России и дальнейшего развития отрасли, а не надеяться на поставки из-за рубежа.