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Известия.ru

Минобороны показало работу боевых расчетов гаубицы «Мста-Б» по ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России во вторник, 19 июля, показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.


Служащие ВДВ используют буксируемые гаубицы «Мста-Б» 152-го калибра для уничтожения военной техники, огневых средств, а также замаскированных оборонительных сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы поддерживают пехотные подразделения, а также ведут огонь по вражеским укрепрайонам.

Гаубицы способны поражать цель на дальности до 30 км. При этом «Мста-Б» не раз доказала свою эффективность в работе по самым разным стратегическим объектам противника.

«Огневая мощь орудия очень большая и эффективная», — рассказал командир артиллерийской батареи Денис.

Также он объяснил, что по наблюдаемым целям ведут беглый обстрел 2–4 снарядами. Если же цель не наблюдаемая — норма снарядов укладывается по всей площади.

Ранее, 16 июля, оборонное ведомство РФ показало применение самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С». Отмечается, что военными целями орудия могут быть как ствольная артиллерия, батареи РСЗО, так и опорные пункты, пункты управления или танки противника.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Морозов представил работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации в Донбассе..

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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