Войти
bmpd.livejournal.com

Проблемы с производством судовых пропульсивных систем в России

741
0
0

Информационное агентство "Медиапалуба" под заголовком "Санкции требуют комплексных решений - мнение" опубликовало небезынтересное интервью заместителя генерального директора АО "Центр судоремонта "Звёздочка" - директора Центра пропульсивных систем (ЦПС) Александра Сивкова о проблемах с производством в России движительно-рулевых колонок (ДРК) и подруливающих устройств и импортозамещения в данной области судового оборудования.

Судовая движительно-рулевая колонка производства Центра пропульсивных систем (ЦПС) АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (с) АО "Центр судоремонта "Звёздочка"

Натиск санкций из-за рубежа не только не прекращался последние годы, но и после февраля текущего года значительно усилился.

Темы импортозамещения и судоремонта были ключевыми на прошедшем совсем недавно в Архангельске форуме "Судостроение в Арктике", в котором приняла участие и делегация ЦС "Звёздочка". Как отразились ограничительные меры на самом "гражданском" направлении "Звёздочки" - работе центра пропульсивных систем - рассказал "Медиапалубе" заместитель генерального директора - директор ЦПС Александр Сивков после завершения работы форума.

Как отмечает директор ЦПС, благодаря этому мероприятию и в первую очередь, его организаторам - ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие", судостроительному кластеру Архангельской области, стало возможными собрать вместе все заинтересованные стороны, в том числе поставщиков судового оборудования.

В первый день форума, посвящённом импортозамещению, мы провели переговоры с Борисом Анатольевичем Кабаковым (Минпромторг), Василием Игоревичем Струговым (Росморпорт), губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским, Сергеем Владимировичем Смирновым (Судостроительный кластер Архангельской области). Обсудили две важные темы. Первая - это обеспечение строящихся судов, прежде всего ледокольного класса, отечественной пропульсией.

Центр пропульсивных систем "Звёздочки" - сегодня единственное в России производство, готовое обеспечить проектирование, изготовление и сервисное обслуживание движительно-рулевых колонок (ДРК) мощностью до 9 МВт с ледовым классом до Icebreaker7, а также подруливающих устройств и гребных винтов. Востребованность в ДРК 9 МВт с ледовым классом Icebreaker7 сегодня есть у Росморпорта, в интересах которого на Выборгском судостроительном заводе строится ледокол проекта 21900М2 и у Морспасслужбы, по заказу которой на турецкой верфи STFINE SHIPYARD строится судно проекта IBSV02. Губернатор поддержал ЦПС "Звёздочки", как поставщика подобных ДРК, обратил внимание на уникальность производства, которое лично посещал, и выразил доверие к нам, как изготовителю, - комментирует Александр Сивков.

Политика прошлых лет, когда без оглядки на последствия покупалось судовое оборудование у зарубежных партнёров, сыграла сегодня с российскими верфями, заказчиками судов, их владельцами злую шутку. По мнению Александра Сивкова, в комплектующих создаваемого в РФ оборудования, есть изделия, которые невозможно заменить отечественными аналогами, так как в современной России их просто нет или их производство было утрачено. Это и явилось второй темой диалога. Для ЦПС это конические зубчатые передачи для редукторов ДРК (ранее зубчатые колёса приобретались в Финляндии).

Центр пропульсивных систем уже несколько лет занимается производством ДРК и подруливающих устройств для гражданского сектора судостроения. При поддержке Минпромторга ЦПС "Звёздочки" сначала выполнил проектирование и изготовление 3-х опытных образцов ДРК различной мощности от 2,5 до 9 МВт и различных ледовых классов от Arc4 до Icebreaker7. Основываясь на результатах работ и полученном опыте, выполнил серийную поставку десяти движительно-рулевых колонок по проектам собственной разработки. Четыре из них находятся в эксплуатации на 2-х буксирах проекта 23470 "Андрей Степанов" и "Сергей Балк", каждая из колонок имеет мощность 2,7 МВт, ледовый класс Аrc4; другие 4 колонки имеют мощность 4,5 МВт и поставлены для кабелеукладчиков проекта 15310 "Волга" и "Вятка", ледовый класс Аrc4. Еще две колонки мощностью 2,4 МВт ледового класса Аrc5 поставлены на судно проекта 20181 "Академик Макеев", строящееся на "Звёздочке". В 2021 году был заключён контракт и предприятие приступило к изготовлению двух ДРК проекта AT32B1, мощностью 3 МВт ледового класса ice3, а в этом году заключён контракт на изготовление двух ДРК проекта АТ40В1, мощностью 4,5 МВт с ледовым классом Arc4. Во всех проектах ДРК были предусмотрены конические зубчатые передачи (КЗП) иностранного производства ("Ata Gears"). Санкционные ограничения стали серьёзным препятствием для изготовления этих ДРК в обозначенные контрактом сроки. Невозможность ввоза конических зубчатых передач из Финляндии и отсутствие в России производства по их изготовлению (максимальный диаметр зубчатых колес, включая перспективные проекты, доходит до 2,5 метров) потребовали изменение проектов, поставщиков оборудования и логистических цепочек.

Для понимания глубины проблемы, связанной с использованием нами в проекте иностранных конических передач, необходимо углубится в историю вопроса. Во всём мире существует лишь две системы нарезания криволинейных (круговых) зубьев конических колёс, пригодных для комплектации ДРК. Каждая система определяет свою геометрию зуба, размеры колеса и технологию его создания от заготовки до шлифовки. В Советском Союзе была принята система "Gleason" с периодическим делением при нарезании понижающихся по высоте зубьев, которые в последующем необходимо шлифовать конической поверхностью круга, аналогичной по форме резцам зубонарезной головки. Продукция выпускалась с максимальным диаметром 800 мм. И система "Орликон-Клингельнберг" с непрерывным делением процесса нарезания равновысоких зубьев (циклопаллоидное зацепление), которое уже невозможно отшлифовать кругом вследствие особенностей поверхности зубьев. После термообработки получившееся циклопаллоидное зацепление можно только зачистить специальным инструментом с режущей частью, выполненной из особомелкозернистого металлокерамического материала, марка которого и технология производства держится фирмой в секрете.

Переход ЦПС "Звёздочки" на заказ комплектующих из Китая сопровождён значительными рисками и является временной вынужденный мерой, и нами предпринимаются шаги по поиску и развитию производства отечественных КЗП.

Тему скорейшего запуска производства подобных КЗП в России с необходимым нам диаметром до 2,5 метров мы и обсудили с Борисом Анатольевичем Кабаковым (Минпромторг). Возможность создания отдельного или развитие на базе существующих производственного участка с Российскими обрабатывающими и измерительными центрами есть. И, к примеру "Саратовский завод тяжёлых зуборезных станков" имеет в этом вопросе опыт и необходимые компетенции. Из 24 станков, выпущенных этим заводом, 12 в 90-е годы выкуплены и вывезены в КНР, где были модернизированы с применением ЧПУ. В последующем на их базе спроектированы и производятся аналогичные китайские станки.

Для меня вопрос необходимости обретения реальной независимости в вопросе производства КЗП в России очевиден, так как напрямую связан с независимостью от санкций в создании наших ДРК, и как следствие с возможностью строительства судов, укомплектованных ими. Когда поднимается тема нового производства, возникает вопрос о его окупаемости. Ели считать окупаемость произведенными КЗП, то такое производство окупится через десятилетия, поэтому создание его возможно только при государственной поддержке, - пояснил директор ЦПС.

Второй день форума был посвящен ещё одной острой теме - судоремонту. Руководители судоремонтных заводов обратили внимание на необходимость строительства доков для удовлетворения возросшего спроса судовладельцев к доковому осмотру и ремонту судов в России и в Архангельске в частности. Вынужденный по причине санкций отказ судовладельцев от услуг иностранных верфей не только даёт дополнительную работу, но и ставит очень непростые задачи по ремонту импортного оборудования, которым укомплектованы суда, так как необходимая для ремонта рабочая конструкторская документация зачастую отсутствует, а своевременное обеспечение оригинальным ЗИП невозможно, так же как и участие западных сервисных инженеров.

Александр Сивков считает, что сложившая ситуация, которую они обсудили в рамках форума, подвигнет не только к принятию комплексных решений на бумаге по переходу к максимальной независимости станкостроения, машиностроения и судостроения от теперь уже бывших зарубежных партнёров, но и к их реальному воплощению в производстве.

Заместитель генерального директора АО "Центр судоремонта "Звёздочка" - директор Центра пропульсивных систем (ЦПС) Александр Сивков (с) пресс-служба АО "Центр судоремонта "Звёздочка"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Финляндия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
20180
21900
21900М
Арктика
Похожие новости
31.12.2021
Интервью генерального директора Объединённой судостроительной корпорации газете «Коммерсантъ»
01.11.2021
Второй ледокол проекта 21900М2 будет строить все-таки Выборгский судостроительный завод
01.09.2021
Продолжение перипетий вокруг строительства ледоколов проекта 21900М2
05.11.2020
Введен в строй ледокол «Виктор Черномырдин»
27.12.2016
На стапелях становится тесно
06.10.2014
Генпрокуратура нашла миллиардные хищения на оборонных исследованиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 14:46
  • 29298
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 13:09
  • 152
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 11:34
  • 8
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:44
  • 1
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS
  • 19.07 19:22
  • 1
В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного конвертоплана
  • 19.07 18:24
  • 1
Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"