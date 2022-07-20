Проблемы с производством судовых пропульсивных систем в России

Информационное агентство "Медиапалуба" под заголовком "Санкции требуют комплексных решений - мнение" опубликовало небезынтересное интервью заместителя генерального директора АО "Центр судоремонта "Звёздочка" - директора Центра пропульсивных систем (ЦПС) Александра Сивкова о проблемах с производством в России движительно-рулевых колонок (ДРК) и подруливающих устройств и импортозамещения в данной области судового оборудования.

Судовая движительно-рулевая колонка производства Центра пропульсивных систем (ЦПС) АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (с) АО "Центр судоремонта "Звёздочка"

Натиск санкций из-за рубежа не только не прекращался последние годы, но и после февраля текущего года значительно усилился.

Темы импортозамещения и судоремонта были ключевыми на прошедшем совсем недавно в Архангельске форуме "Судостроение в Арктике", в котором приняла участие и делегация ЦС "Звёздочка". Как отразились ограничительные меры на самом "гражданском" направлении "Звёздочки" - работе центра пропульсивных систем - рассказал "Медиапалубе" заместитель генерального директора - директор ЦПС Александр Сивков после завершения работы форума.

Как отмечает директор ЦПС, благодаря этому мероприятию и в первую очередь, его организаторам - ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие", судостроительному кластеру Архангельской области, стало возможными собрать вместе все заинтересованные стороны, в том числе поставщиков судового оборудования.

В первый день форума, посвящённом импортозамещению, мы провели переговоры с Борисом Анатольевичем Кабаковым (Минпромторг), Василием Игоревичем Струговым (Росморпорт), губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским, Сергеем Владимировичем Смирновым (Судостроительный кластер Архангельской области). Обсудили две важные темы. Первая - это обеспечение строящихся судов, прежде всего ледокольного класса, отечественной пропульсией.

Центр пропульсивных систем "Звёздочки" - сегодня единственное в России производство, готовое обеспечить проектирование, изготовление и сервисное обслуживание движительно-рулевых колонок (ДРК) мощностью до 9 МВт с ледовым классом до Icebreaker7, а также подруливающих устройств и гребных винтов. Востребованность в ДРК 9 МВт с ледовым классом Icebreaker7 сегодня есть у Росморпорта, в интересах которого на Выборгском судостроительном заводе строится ледокол проекта 21900М2 и у Морспасслужбы, по заказу которой на турецкой верфи STFINE SHIPYARD строится судно проекта IBSV02. Губернатор поддержал ЦПС "Звёздочки", как поставщика подобных ДРК, обратил внимание на уникальность производства, которое лично посещал, и выразил доверие к нам, как изготовителю, - комментирует Александр Сивков.

Политика прошлых лет, когда без оглядки на последствия покупалось судовое оборудование у зарубежных партнёров, сыграла сегодня с российскими верфями, заказчиками судов, их владельцами злую шутку. По мнению Александра Сивкова, в комплектующих создаваемого в РФ оборудования, есть изделия, которые невозможно заменить отечественными аналогами, так как в современной России их просто нет или их производство было утрачено. Это и явилось второй темой диалога. Для ЦПС это конические зубчатые передачи для редукторов ДРК (ранее зубчатые колёса приобретались в Финляндии).

Центр пропульсивных систем уже несколько лет занимается производством ДРК и подруливающих устройств для гражданского сектора судостроения. При поддержке Минпромторга ЦПС "Звёздочки" сначала выполнил проектирование и изготовление 3-х опытных образцов ДРК различной мощности от 2,5 до 9 МВт и различных ледовых классов от Arc4 до Icebreaker7. Основываясь на результатах работ и полученном опыте, выполнил серийную поставку десяти движительно-рулевых колонок по проектам собственной разработки. Четыре из них находятся в эксплуатации на 2-х буксирах проекта 23470 "Андрей Степанов" и "Сергей Балк", каждая из колонок имеет мощность 2,7 МВт, ледовый класс Аrc4; другие 4 колонки имеют мощность 4,5 МВт и поставлены для кабелеукладчиков проекта 15310 "Волга" и "Вятка", ледовый класс Аrc4. Еще две колонки мощностью 2,4 МВт ледового класса Аrc5 поставлены на судно проекта 20181 "Академик Макеев", строящееся на "Звёздочке". В 2021 году был заключён контракт и предприятие приступило к изготовлению двух ДРК проекта AT32B1, мощностью 3 МВт ледового класса ice3, а в этом году заключён контракт на изготовление двух ДРК проекта АТ40В1, мощностью 4,5 МВт с ледовым классом Arc4. Во всех проектах ДРК были предусмотрены конические зубчатые передачи (КЗП) иностранного производства ("Ata Gears"). Санкционные ограничения стали серьёзным препятствием для изготовления этих ДРК в обозначенные контрактом сроки. Невозможность ввоза конических зубчатых передач из Финляндии и отсутствие в России производства по их изготовлению (максимальный диаметр зубчатых колес, включая перспективные проекты, доходит до 2,5 метров) потребовали изменение проектов, поставщиков оборудования и логистических цепочек.

Для понимания глубины проблемы, связанной с использованием нами в проекте иностранных конических передач, необходимо углубится в историю вопроса. Во всём мире существует лишь две системы нарезания криволинейных (круговых) зубьев конических колёс, пригодных для комплектации ДРК. Каждая система определяет свою геометрию зуба, размеры колеса и технологию его создания от заготовки до шлифовки. В Советском Союзе была принята система "Gleason" с периодическим делением при нарезании понижающихся по высоте зубьев, которые в последующем необходимо шлифовать конической поверхностью круга, аналогичной по форме резцам зубонарезной головки. Продукция выпускалась с максимальным диаметром 800 мм. И система "Орликон-Клингельнберг" с непрерывным делением процесса нарезания равновысоких зубьев (циклопаллоидное зацепление), которое уже невозможно отшлифовать кругом вследствие особенностей поверхности зубьев. После термообработки получившееся циклопаллоидное зацепление можно только зачистить специальным инструментом с режущей частью, выполненной из особомелкозернистого металлокерамического материала, марка которого и технология производства держится фирмой в секрете.

Переход ЦПС "Звёздочки" на заказ комплектующих из Китая сопровождён значительными рисками и является временной вынужденный мерой, и нами предпринимаются шаги по поиску и развитию производства отечественных КЗП.

Тему скорейшего запуска производства подобных КЗП в России с необходимым нам диаметром до 2,5 метров мы и обсудили с Борисом Анатольевичем Кабаковым (Минпромторг). Возможность создания отдельного или развитие на базе существующих производственного участка с Российскими обрабатывающими и измерительными центрами есть. И, к примеру "Саратовский завод тяжёлых зуборезных станков" имеет в этом вопросе опыт и необходимые компетенции. Из 24 станков, выпущенных этим заводом, 12 в 90-е годы выкуплены и вывезены в КНР, где были модернизированы с применением ЧПУ. В последующем на их базе спроектированы и производятся аналогичные китайские станки.

Для меня вопрос необходимости обретения реальной независимости в вопросе производства КЗП в России очевиден, так как напрямую связан с независимостью от санкций в создании наших ДРК, и как следствие с возможностью строительства судов, укомплектованных ими. Когда поднимается тема нового производства, возникает вопрос о его окупаемости. Ели считать окупаемость произведенными КЗП, то такое производство окупится через десятилетия, поэтому создание его возможно только при государственной поддержке, - пояснил директор ЦПС.

Второй день форума был посвящен ещё одной острой теме - судоремонту. Руководители судоремонтных заводов обратили внимание на необходимость строительства доков для удовлетворения возросшего спроса судовладельцев к доковому осмотру и ремонту судов в России и в Архангельске в частности. Вынужденный по причине санкций отказ судовладельцев от услуг иностранных верфей не только даёт дополнительную работу, но и ставит очень непростые задачи по ремонту импортного оборудования, которым укомплектованы суда, так как необходимая для ремонта рабочая конструкторская документация зачастую отсутствует, а своевременное обеспечение оригинальным ЗИП невозможно, так же как и участие западных сервисных инженеров.

Александр Сивков считает, что сложившая ситуация, которую они обсудили в рамках форума, подвигнет не только к принятию комплексных решений на бумаге по переходу к максимальной независимости станкостроения, машиностроения и судостроения от теперь уже бывших зарубежных партнёров, но и к их реальному воплощению в производстве.

Заместитель генерального директора АО "Центр судоремонта "Звёздочка" - директор Центра пропульсивных систем (ЦПС) Александр Сивков (с) пресс-служба АО "Центр судоремонта "Звёздочка"