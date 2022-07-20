Иран выпускает очень опасные дроны-камикадзе, в том числе бьющие на 2000 км

У Ирана очень большое количество БПЛА разного назначения. Те же Mohajer-6 выпускаются в основном для сухопутных войск и ВМС КСИР и Армии, в то время как к примеру Аэрокосмические силы предпочитают выпускать разработанные для них ударные БПЛА вроде Shahed-129, Shahed-191 и т.д.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вот это например одна из партий БПЛА от разведывательных аппаратов Ababul-3 и пр., до дронов-камикадзе Ababil-2 и ударных БПЛА Mohajer-6 переданных в последние годы на вооружение ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), я уж не говорю про те что состоят на вооружение Аэрокосмических сил, Сухопутных войск КСИР, а также сухопутных войск, ВМС и ВВС Армии.

Причем многое из этого прошло испытание боевыми действиями от Сирии и Ирака до Йемена и Саудовской Аравии.

Или вот к примеру дроны-камикадзе большой дальности, фактически более дешевый аналог крылатых ракет, причем чуть ли не еще более неприятный для ПВО, так как РЛС зачастую просто не видят маловысотные аппараты корпус которых сделан из композитных материалов.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Shahed-131 которыми раздолбали саудовский завод по стабилизации нефти в Абкайке. Дальность по оценкам экспертов ООН, обследовавшим останки, порядка до 900 км.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

А это более дальнобойный вариант Shahed-136 с дальностью до 2000 км.

Да даже самые простейшие и максимально дешевые Ababil-2, местные варианты которых собирают хуситы в Йемене собирают на базе дешевых коммерческих комплектующих и поставляемых из Ирана некоторых ключевых иранских компонентов вроде гироскопов и т.п., составляют массу проблем для ПВО. В Йемене были описаны случаи, когда такие дроны-камикадзе выбивал РЛС коалиционных ЗРК Patriot. Саудовская Аравия вынуждена за этими простейшими дронами гоняться с помощью истребителей и сбивать их даже с помощью американских ракет "воздух-воздух" AIM-120, которые на порядки дороже дронов.

Ну и да, предприятия государственного оборонного холдинга "Электронная промышленность Ирана" массово выпускают многие ключевые электронные комплектующие в Иране, от гироскопов, акселерометров и пр. до оптико-электронных станций и т.д. Они многие модели комплектующих для БПЛА и на экспорт предлагают.

Конечно, в Иране тоже не могут обеспечить полную самодостаточность в производстве различных комплектующих, и тогда то что надо достают через свои теневые сети в Китае и т.д., но они тщательно стараются ключевые компоненты локализовывать от электроники до двигателей, насколько это в их силах.

К примеру лет десять назад они купили в обход санкций чешские турбореактивные двигатели PBS TJ-100 и затем их скопировали и иранская двигателестроительная компания Turbine Engineering Manufacturing запустила их копию под названием Tolou10 в массовое производство. Их ставят на те крылатые ракеты что хуситам передают, на некоторые реактивные БПЛА и т.д.

Юрий Лямин (блог Навигатора)